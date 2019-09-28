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28 вересня • оновлено в 18:40
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Волкер подав у відставку через скандал навколо Трампа та Зеленського

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Спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер подав у відставку.

Про це він 27 вересня, після оприлюднення стенограми розмови президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського, заявив американському держсекретареві Майклу Помпео, передає The New York Times.

Очікується, що в зв'язку з розслідуванням імпічменту президента США Волкер наступного тижня буде допитаний Палатою представників Конгресу.

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Рішення про звільнення, за даними журналістів, політик прийняв тому, що став однією з ключових персон у скандалі навколо скарги розвідника на телефонну розмову Трампа та Зеленського.

Нібито саме Волкер організував зустріч між адвокатом Трампа Руді Джуліані і радником Зеленського Андрієм Єрмаком для обговорення розслідуванні "справи Хантера Байдена", сина головного конкурента Трампа на виборах.

Відзначається, що від'їзд Волкера з України відбувся через кілька днів після бесіди президентів.

Українські журналісти припустили, що адвокат американського президента Рудольф Джуліані міг втягнути Волкера в свої "ігри". За словами Сергія Сидоренка, спецпредставникові Держдепартаменту "є що сказати про не завжди чисту політику Трампа щодо України".

Курт Волкер

Курт Волкер

Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови між президентами США і України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і привів до початку процедури імпічменту у американців.

В ході розмови Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена".

Яка ймовірність зняти Трампа з посади президента США і як скандал відгукнеться в Україні – читайте на OBOZREVATEL.

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Тема
Імпічмент Трампа
Особи
Курт Волкер Володимир Зеленський Дональд Трамп Майк Помпео
Місце
США
Теги
політика скандали
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
итог! ОпГ Зеленского продолжает спонсорство терроризма поставляя газ и воду Бесплатно на 2 млрд доларов на окупированые территории!Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) Саакашвили в Грузии за 2 года посадил на Зону Сотни Судей Прокуроров Ментов! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ Зеленского на Зону!
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Николаев Олег
Николаев Олег
Кожедуб ruslan, опять таблетку забыл выпить?
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Николаев Олег
Николаев Олег
Нам будет не хватать его искромётных шуток про самостоятельный выбор Украины и её перспективы.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Николаев Олег:"Нам будет не хватать его искромётных шуток ". Придётся Вам работать за двоих. Начните с описания величия России: это пользуется спросом.
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Ще один рудого не витримав
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