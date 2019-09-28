Волкер подав у відставку через скандал навколо Трампа та Зеленського

Спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер подав у відставку.

Про це він 27 вересня, після оприлюднення стенограми розмови президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського, заявив американському держсекретареві Майклу Помпео, передає The New York Times.

Очікується, що в зв'язку з розслідуванням імпічменту президента США Волкер наступного тижня буде допитаний Палатою представників Конгресу.

Рішення про звільнення, за даними журналістів, політик прийняв тому, що став однією з ключових персон у скандалі навколо скарги розвідника на телефонну розмову Трампа та Зеленського.

Нібито саме Волкер організував зустріч між адвокатом Трампа Руді Джуліані і радником Зеленського Андрієм Єрмаком для обговорення розслідуванні "справи Хантера Байдена", сина головного конкурента Трампа на виборах.

Відзначається, що від'їзд Волкера з України відбувся через кілька днів після бесіди президентів.

Українські журналісти припустили, що адвокат американського президента Рудольф Джуліані міг втягнути Волкера в свої "ігри". За словами Сергія Сидоренка, спецпредставникові Держдепартаменту "є що сказати про не завжди чисту політику Трампа щодо України".

Курт Волкер Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови між президентами США і України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і привів до початку процедури імпічменту у американців.

В ході розмови Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена".

Яка ймовірність зняти Трампа з посади президента США і як скандал відгукнеться в Україні – читайте на OBOZREVATEL.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!