"Там уже катастрофа": Джемілєв назвав умову для подачі води в Крим

Україна дасть воду в Крим лише після його звільнення від російської окупації, продаж же неможливий.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив лідер кримськотатарського народу, народний депутат України від партії "Європейська солідарність" Мустафа Джемілєв (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Звісно, дефіцит води в Криму є – у степовій частині це вже катастрофа для сільського господарства. Ми будемо подавати воду, обов'язково, але тільки після звільнення Криму від окупантів. Розмови про те, що це завдає шкоди жителям, інші сентименти – розкажіть це в іншому місці", – підкреслив він.

Джемілєв назвав умову для подачі води в Крим УНІАН

Ідею продажу води Криму Джемілєв різко розкритикував. "Як би це м'якше сказати... Тут немає ніякої ознаки патріотизму, це заробіток на торгівлі з окупантами. Самі такі висловлювання завдають шкоди престижу нашої держави. Ми в усьому світі говоримо, що на нашу країну напали, вимагаємо посилення санкцій – і раптом заявляємо, що будемо тут заробляти", – обурився він.

"Тоді нам інші країни скажуть: чому ми повинні зазнавати втрат, тоді як ви там заробляєте? Будь ласка, нехай Путін порушує питання води на зустрічі "нормандської четвірки", а ми порушимо питання про якнайшвидше звільнення Криму", – додав Джемілєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "влада" анексованого Росією Криму заявила, що Сімферополь забезпечений водою максимум на 100 днів.

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