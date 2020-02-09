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9 лютого • оновлено в 19:03
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"Там уже катастрофа": Джемілєв назвав умову для подачі води в Крим

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Україна дасть воду в Крим лише після його звільнення від російської окупації, продаж же неможливий.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив лідер кримськотатарського народу, народний депутат України від партії "Європейська солідарність" Мустафа Джемілєв (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Звісно, дефіцит води в Криму єу степовій частині це вже катастрофа для сільського господарства. Ми будемо подавати воду, обов'язково, але тільки після звільнення Криму від окупантів. Розмови про те, що це завдає шкоди жителям, інші сентименти – розкажіть це в іншому місці", – підкреслив він.

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Джемілєв назвав умову для подачі води в Крим

Джемілєв назвав умову для подачі води в Крим

УНІАН

Ідею продажу води Криму Джемілєв різко розкритикував. "Як би це м'якше сказати... Тут немає ніякої ознаки патріотизму, це заробіток на торгівлі з окупантами. Самі такі висловлювання завдають шкоди престижу нашої держави. Ми в усьому світі говоримо, що на нашу країну напали, вимагаємо посилення санкцій і раптом заявляємо, що будемо тут заробляти", – обурився він.

"Тоді нам інші країни скажуть: чому ми повинні зазнавати втрат, тоді як ви там заробляєте? Будь ласка, нехай Путін порушує питання води на зустрічі "нормандської четвірки", а ми порушимо питання про якнайшвидше звільнення Криму", – додав Джемілєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "влада" анексованого Росією Криму заявила, що Сімферополь забезпечений водою максимум на 100 днів.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Анексія Криму
Особа
Мустафа Джемілєв
Місце
Україна
Теги
Крим Крим без води
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Комментарии на сайте не модерированы
Марченко Юра
Марченко Юра
Джамилька -Твой дом турьма а не Крым ,
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Мечтать не вредно(Медведев Д.А.,ПСС,том1,глава2,стр.3)
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Скулёж кастрюлеголовых по поводу крымской воды бесполезен! 6 лет была вода в Крыму, и будет дальше! ВЫ за 25 лет потеряли 17 млн населения! С такими темпами через 10 лет не будет кому дамбу на канале укреплять!
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