"Внутрішні розборки не показник": Бутусов прояснив ажіотаж із відставкою Гончарука

Український журналіст Юрій Бутусов припустив, що президент Володимир Зеленський не прийме відставки прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Як він написав на своїй сторінці в Facebook, таке рішення узгоджене з огляду на те, що звернення про відставку мало адресуватися не президенту, а Верховній Раді. На думку Бутусова, в Україні зараз відпрацьовується "інформаційна ситуація" з так званими "плівками Гончарука".

Він вважає, що розкрутка цієї акції через структури, близькі до Коломойського, зробили неминучим підтримку уряду всіма міжнародними структурами.

Олексій Гончарук, Володимир Зеленський

На переконання Бутусова, Зеленський вирішить звільнити Гончарука тільки в разі різкого падіння рейтингу президента і "Слуги народу".

"Вплинути на таке рішення можуть в найближчій перспективі тільки вибори до місцевих рад. Вибори будуть показником легітимності влади та її авторитету. А внутрішні політичні розборки на президента особливого впливу не мають, він балансує між групами впливу в своєму оточенні, і не поспішає когось послаблювати або кого-то посилювати", – написав Бутусов.

Дивіться відео на тему:

Як писав OBOZREVATEL, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав його президенту Володимиру Зеленському з правом внести в парламент.

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