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17 січня • оновлено в 11:39
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"Внутрішні розборки не показник": Бутусов прояснив ажіотаж із відставкою Гончарука

1.3т
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Український журналіст Юрій Бутусов припустив, що президент Володимир Зеленський не прийме відставки прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Як він написав на своїй сторінці в Facebook, таке рішення узгоджене з огляду на те, що звернення про відставку мало адресуватися не президенту, а Верховній Раді. На думку Бутусова, в Україні зараз відпрацьовується "інформаційна ситуація" з так званими "плівками Гончарука".

Він вважає, що розкрутка цієї акції через структури, близькі до Коломойського, зробили неминучим підтримку уряду всіма міжнародними структурами.

Олексій Гончарук, Володимир Зеленський

Олексій Гончарук, Володимир Зеленський

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На переконання Бутусова, Зеленський вирішить звільнити Гончарука тільки в разі різкого падіння рейтингу президента і "Слуги народу".

"Вплинути на таке рішення можуть в найближчій перспективі тільки вибори до місцевих рад. Вибори будуть показником легітимності влади та її авторитету. А внутрішні політичні розборки на президента особливого впливу не мають, він балансує між групами впливу в своєму оточенні, і не поспішає когось послаблювати або кого-то посилювати", – написав Бутусов.

Дивіться відео на тему:

Як писав OBOZREVATEL, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав його президенту Володимиру Зеленському з правом внести в парламент.

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Володимир Зеленський Олексій Гончарук Юрій Бутусов
Місце
Україна
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