Головна Новини
29 листопада • оновлено в 11:39
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Вмієте зай*бувати": Савченко "послала" журналіста

11.9т
Читати матеріал російською

Депутат Верховної Ради VIII скликання Надія Савченко завуальовано "послала" журналіста Сергія Іванова під час зйомок програми "Антиподи", де запрошеним гостям задають незручні питання.

Частину діалогу з Савченко Іванов опублікував на своїй сторінці в Facebook. Так журналіст показав бекстейдж програми, в якій є інтерв'юером.

Новини
"Не тупи, не будь лохом!" Савченко раптово звернулася до Зеленського

За кадром відбулася така розмова:

- З вас би гарний слідчий вийшов.

- Я і був гарним слідчим.

- Вмієте зай*бувати.

- Дякую.

- Аж нах*й послати хочеться.

- Я все роблю для цього.

Надія Савченко послала журналіста

Надія Савченко послала журналіста

Прямий

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Савченко знайшла роботу на скандальному каналі.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Анатолій Запорожський
Особи
Надія Савченко Сергій Іванов (журналіст)
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
11
20
Смішно
4
Цікаво
7
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Голдобин Алексей
Голдобин Алексей
Как это по русски с её стороны.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Хо Хол
Хо Хол
Слава герою Украины Надежде Савченко!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
4
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Хо Хол, Слава герою роиси рамзану кадырке!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги