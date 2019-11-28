Депутат Верховної Ради VIII скликання Надія Савченко завуальовано "послала" журналіста Сергія Іванова під час зйомок програми "Антиподи", де запрошеним гостям задають незручні питання.

Частину діалогу з Савченко Іванов опублікував на своїй сторінці в Facebook. Так журналіст показав бекстейдж програми, в якій є інтерв'юером.

За кадром відбулася така розмова:

- З вас би гарний слідчий вийшов.

- Я і був гарним слідчим.

- Вмієте зай*бувати.

- Дякую.

- Аж нах*й послати хочеться.

- Я все роблю для цього.

Надія Савченко послала журналіста Прямий

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Савченко знайшла роботу на скандальному каналі.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!