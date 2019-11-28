Депутат Верховної Ради VIII скликання Надія Савченко завуальовано "послала" журналіста Сергія Іванова під час зйомок програми "Антиподи", де запрошеним гостям задають незручні питання.
Частину діалогу з Савченко Іванов опублікував на своїй сторінці в Facebook. Так журналіст показав бекстейдж програми, в якій є інтерв'юером.
За кадром відбулася така розмова:
- З вас би гарний слідчий вийшов.
- Я і був гарним слідчим.
- Вмієте зай*бувати.
- Дякую.
- Аж нах*й послати хочеться.
- Я все роблю для цього.
Надія Савченко послала журналіста
Прямий
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Савченко знайшла роботу на скандальному каналі.
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