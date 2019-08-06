"Влупити всім, що є у ЗСУ!" Притула закликав жорстко помститися "Л/ДНР"

Український шоумен Сергій Притула різко висловився про уявне "хлібне перемир'я" на Донбасі, яке передбачає припинення вогню в зоні військових дій.

Недотримання режиму розлютило Притулу і він закликав жорстко помститися "Л/ДНР". Про це він написав на своїй сторінці у Facebook та згадав загиблих захисників України.

"Знову 4 наших загинуло. Морпіхи. Під час "хлібного перемир‘я". Ще одного, під час якого наші хлопці гинуть. Найщиріші слова співчуття родинам загиблих. Вічна їм пам‘ять! Секретар РНБО сказав, що це грубе порушення перемир‘я "не залишиться без уваги". А можна попросити, щоб по тому місцю, звідки вівся обстріл по наших позиціях, наша ж славна варта влупила всім, що є на озброєнні у ЗСУ?!! Щоб там вирва була глибиною в 3 метри! Щоб це росіянам і їх колаборантам не залишилось без уваги! А потім дружно послухаємо про те, як стурбована ОБСЄ! Наперед дякую. Громадянин Притула", – обурився артист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 21 липня, о 00:01 годині на Донбасі розпочалося "хлібне" перемир'я.

Воно передбачає покарання за порушення режиму припинення вогню. Зокрема, заборонено:

застосування будь-якого виду вогню, включаючи снайперський;

наступальні дії і розвідувально-диверсійні операції;

розміщення важкого озброєння в населених пунктах і в їх близькості.

Однак, незважаючи на це, з початку доби 6 серпня терористи "Л / ДНР" вбили чотирьох українських воїнів, обстрілявши позиції Об'єднаних сил на Донбасі.

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