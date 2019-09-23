"Влада належить киянам!" Порошенко застеріг від наступу на децентралізацію

Новому уряду необхідно зробити все для того, щоб уникнути наступу на реформу децентралізації та передачу повноважень і коштів на місця.

Про це заявив п’ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час конференції територіальної організації партії в місті Києві, передає сайт пресслужби політсили.

"Наступ на децентралізацію – це зараз перша небезпека, де ми маємо з вами об’єднатись, підняти киян і захистити інтереси громади. Не Порошенка, не Кличка, не будь-яких інших політичних сил, як би вони не називалися. А інтереси киян, бо влада в Києві належить киянам", – підкреслив Порошенко.

Петро Порошенко 24tv.ua

За його словами, захист децентралізації – перше завдання, в тому числі з підготовки дострокових виборів, якщо вони будуть мати місце.

"Чи є децентралізація незворотною? На жаль, ні. Чи треба її відміняти? Ні, достатньо просто переключити фінансові потоки прийняттям чергового державного бюджету на київських чиновників і забрати право у громади визначати розвиток території", – підкреслив він.

Як писав OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко заявив, що спроба розділити посаду мера міста і голови КМДА суперечить принципам децентралізації.

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