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23 вересня • оновлено в 18:30
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"Влада належить киянам!" Порошенко застеріг від наступу на децентралізацію

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Новому уряду необхідно зробити все для того, щоб уникнути наступу на реформу децентралізації та передачу повноважень і коштів на місця.

Про це заявив п’ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час конференції територіальної організації партії в місті Києві, передає сайт пресслужби політсили.

"Наступ на децентралізацію – це зараз перша небезпека, де ми маємо з вами об’єднатись, підняти киян і захистити інтереси громади. Не Порошенка, не Кличка, не будь-яких інших політичних сил, як би вони не називалися. А інтереси киян, бо влада в Києві належить киянам", – підкреслив Порошенко.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

24tv.ua

Новини
Пропонований законопроєкт "Про столицю" руйнує принципи децентралізації та самоврядування – Кличко

За його словами, захист децентралізації – перше завдання, в тому числі з підготовки дострокових виборів, якщо вони будуть мати місце.

"Чи є децентралізація незворотною? На жаль, ні. Чи треба її відміняти? Ні, достатньо просто переключити фінансові потоки прийняттям чергового державного бюджету на київських чиновників і забрати право у громади визначати розвиток території", – підкреслив він.

Як писав OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко заявив, що спроба розділити посаду мера міста і голови КМДА суперечить принципам децентралізації.

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Читайте всі новини по темі "Децентралізація в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Децентралізація в Україні
Особа
Петро Порошенко
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Пигин Макс
Пигин Макс
Что-то "пятый" активизировался. Видать скоро декабрь...
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Поднять киевлян? А где твои галичане? Иди петя мычи на мове.
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
Валерьевич Валерий, иди к своему карлику рассказывай.
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