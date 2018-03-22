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"Включаючи Крим": з'явилося нове рішення щодо СММ ОБСЄ в Україні

1.6тЧитати новину російською

Мандат Спеціалізованої моніторингової місії ОБСЄ в Україні продовжений ще на один рік.

Вона залишиться в країні до 31 березня 2019 року, повідомила прес-служба постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні.

"Делегація України вимовила свою заяву, в якій зазначила, що СММ повинна мати повний і безперешкодний доступ до всієї території України, включно з Кримом і Севастополем", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що з рішенням згодні всі країни Заходу.

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"Всі держави ЄС, США і Канада підтримали", - зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, СММ розпочала роботу в Україні ще до початку конфлікту на сході - 21 березень 2014 року. Тоді це рішення підтримали 57 країн-учасниць. Керівник місії Олександр Хуг заявляв 23 січня 2018 року, що мандат повинен був закінчитися у березні.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше терористи здійснили жорстокий напад на членів СММ ОБСЄ.

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Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Об'єкт
ОБСЄ
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