Існуючий спрощений в’їзд українців в Росію за допомогою “внутрішнього” паспорту (у формі книжечки) та свідоцтва про народження несе в умовах збройної агресії РФ загрозу національній безпеці України. Тому з 1 березня 2020 року Україна планує дозволити використовувати під час перетину кордону з РФ тільки закордонні паспорти - з біометричним захистом та латинською транслітерацією даних особи.

Росія чи не єдина країна світу, куди громадяни України можуть в'їжджати використовуючи "внутрішній" український паспорт старого зразку (у формі книжечки), або свідоцтво про народження (це для неповнолітніх). Правда, є ще Грузія та Туреччина - туди теж в останні два роки можна в’їхати за внутрішнім паспортом, але виключно за біометричною ІД-карткою.

Низький ступінь захисту “внутрішнього” паспорта (у формі книжечки) та свідоцтва про народження призводить, як розповідають в Державній прикордонній службі України, до того, що щороку зростає кількість випадків виявлення, під час прикордонного контролю, підробок вказаних документів.

В першу чергу цією ситуацією користуються конфліктні подружжя аби вивезти неповнолітніх дітей - адже свідоцтво про народження не містить фотокартки, тому ідентифікувати дитину практично неможливо.

Також це становище на руку тим з батьків, кому обмежено виїзд з України через несплату аліментів на утримання дитини: просто їдеш до Росії за старим внутрішнім паспортом. Адже звіритися з базою неплатників аліментів прикордонники можуть лише в ручному режимі - електронного чіпу чи машинозчитуваної зони в такому паспорті немає. А уже в Росії береш свій звичайний закордонний біометричний паспорт і спокійно їдеш куди завгодно за кордон.

Нинішня ситуація є тим більше парадоксальною, враховуючи що Росія - держава-агресор, а виїзд до неї практично неконтрольований: якщо прикордонник не може автоматично зчитати старий внутрішній паспорт, то отже і перевірити особу за базами міжнародного розшуку практично неможливо.

А в останні кілька місяців визначилась ще одна особливість - кілька українців після перетину кордону були затримані російськими прикордонниками, оскільки за поданням Росії були внесені до бази даних Інтерполу. А якби прикордонна служба України їх ідентифікувала ще на нашому кордоні (а для цього потрібно автоматичне зчитування паспорта - тоді дані автоматично накладаються на бази розшуку, та латинська транслітерація прізвища та імені), то ці люди не опинилися б в руках російських силовиків, адже Україна не видає своїх громадян іноземним державам.

Ну й нарешті, тисячі бланків внутрішніх паспортів у формі книжечки залишилися в окупованому Криму, Донецьку та Луганську. До цих бланків російські спецслужби можуть вклеїти будь-яке фото та вписати будь-яке прізвище. Такий паспорт - уже зі зміненою фотокарткою, може використовуватися для перетинання держкордону особами, які вчинили (або мають намір вчинити) протиправні дії, що загрожують державній безпеці та громадському порядку. Тобто, для створення широкої мережі російської агентури в Україні кращого способу годі й придумати.

Розуміючи всю серйозність ситуації відповідні міністерства та відомства України розробили схему зупинки з 1 березня 2020 року права подорожувати до Росії за “внутрішнім паспортом”.

Так, відповідно до проекту, буде зупинено дію відповідних додатків до Угоди від 16.01.1997 р між Урядом України і Урядом РФ “Про умови безвізових поїздок громадян” та Угоди від 18.10.2011 між Кабміном України та Урядом РФ “Про порядок перетинання українсько-російського державного кордону жителями прикордонних регіонів України та РФ”. Ці документи відносять “внутрішній” паспорт громадянина України та свідоцтво про народження до переліку документів, що надають громадянам України право на в’їзд, виїзд, перебування та пересування територією РФ.

Дата 1 березня 2020 початку застосування нових правил – це “м’який сценарій”, оскільки таке відтермінування на 3-4 місяці надасть можливість провести належну інформаційно-роз’яснювальну роботу. І своєчасно видати закордонні паспорти всім зацікавленим громадянам.

Нова процедура - перетин українсько-російського кордону виключно по закордонному паспорту, дозволить і ідентифікацію громадян проводити, і в’їзд-виїзд чесних українців не обмежувати.

За моєю інформацією, прийняття відповідного урядового рішення може відбутися вже протягом найближчих днів. Якщо, звісно, у нинішнього найвищого політичного керівництва вистачить розуміння критичності ситуації.

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