"Вивели брудно": стали відомі результати скандального конкурсу на пост глави ДУС

Переможцем у конкурсі на посаду керівника Державного управління справами (ДУС) став нинішній виконуючий обов'язки голови Сергій Борзов.

Про це у своєму Facebook повідомив один з учасників зазначеного конкурсу адвокат Олексій Шевчук, вказавши, що в конкурс Борзова "протягнули".

"Нічого нового не відбулося при чинній владі. Чинного керівника ДУС Борзова тягнуть на конкурс. Його і ще двох підлеглих йому працівників вивели у фінал конкурсу на керівника ДУС. Вивели брудно, без будь-якої альтернативи", – заявив Шевчук.

Він повідомив, що в ході змагання в.о. голови ДУС отримував надмірно високі оцінки, на відміну від інших учасників конкурсу. За словами Шевчука, їх було 26. Всі – професійні управлінці з 10-річним стажем.

"Серед них екс-глава відділу забезпечення НАБУ, чинний керівник управління ресурсного забезпечення нацради з питань радіомовлення, керівник служби управління майном Ощадбанку і багато інших", – повідомив адвокат.

Список кандидатів на пост глави ДУС Facebook Олексія Шевчука

Шевчук переконаний, що результати конкурсу були підлаштовані і відомі заздалегідь. "Без апеляцій за рішенням комісії перемагає Борзов, начальник санаторного відділу і заступник керівника секретаріату (який і вирішував для них все завдання). Вони знали заздалегідь, відділ кадрів ДУС є ті, хто вийшли в фінал і розробляли комісії ці ситуативні завдання", – написав він.

Також адвокат повідомив, що має шість потенційних кандидатів для судового оскарження конкурсу і гордий від того, що набрав бали нарівні з "іншими крутими учасниками".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

19 червня був оголошений конкурс на заміщення вакантної посади керівника Державного управління справами. 27 червня свою кандидатуру подав Олексій Шевчук.

Після двох етапів конкурсу він повідомив, що ходять чутки, що тягнуть Сергія Борзова, і Шевчука можуть відсіяти. В такому випадку, він мав намір оскаржити результати конкурсу в суді.

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