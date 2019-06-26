"Зеленський – новий Янукович": Портніков розкрив план "хаотизації" України

Рішення суду про повернення київським проспектам радянських назв – не просто демонстрація реваншистських настроїв у судовій системі, а доказ того, що вона стане знаряддям хаосу.

Про це заявив український журналіст, письменник і публіцист Віталій Портніков у своєму блозі у виданні Еспресо.

Портніков розкрив план "хаотизації" України Капитал

"Рішення Окружного адміністративного суду Києва про повернення столичним проспектам Степана Бандери і Романа Шухевича найменувань радянського часу – це не просто демонстрація реваншистських настроїв у судовій системі", – впевнений письменник.

За його словами, це доказ того, що судова система буде використовуватися у першу чергу як знаряддя хаосу, а не реваншу.

Портніков написав, що російського голову країни Володимира Путіна не цікавить успіх або поразка президента України Володимира Зеленського, в його інтересах – хаос, адже тільки безлад може допомогти йому переконати Захід, що України як держави не існує.

За словами Портнікова, саме тому вже між першим і другим туром виборів президента країни, коли перемога Зеленського стала очевидною, судова система раптово запрацювала як налагоджений механізм ухвалення алогічних рішень.

Публіцист вважає, що це не раптове "перевтілення", а частина плану хаотизації України, який втілюється в життя успішно.

На думку письменника, справа не у прізвищах Бандери, Шухевича, Ватутіна, а в тому, що вишукуються больові точки, які можуть розколоти українське суспільство і радикалізувати настрої.

"Вони повинні переконати одних, що нова влада – це влада реваншу колишніх регіоналів, а Зеленський – новий Янукович, інших – що Зеленський насправді "зрадник", який не хоче цілувати черевики Путіна, третіх – що "націоналісти" не здаються і готові боротися з "вибором народу", четвертих – що "п'ята колона" готується до повного захоплення влади й капітуляції перед Москвою, п'ятих...", – стверджує Портніков.

Журналіст переконаний, що це і є створення хаосу, в якому Україна повинна зав'язнути, не змогти протистояти Росії і не розвиватись, а ще перетворитися на арену нещадної боротьби всіх проти всіх. На його думку, українські судді своїми рішеннями мають цьому лише посприяти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін вніс поправки до свого указу, яким дозволив автомобільний і залізничний транзит українських товарів через територію РФ за наявності на транспортних засобах і товарах пломб, що використовують технологію "ГЛОНАСС" (аналог GPS).

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