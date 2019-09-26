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27 вересня • оновлено в 19:19
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Віталій Безгін: поставте гостре питання "слузі народу"

1.6т Читати матеріал російською

Гостем програми "Гостре питання" на ObozTV 26 вересня стане депутат Верховної Ради України від партії "Слуга народу" Віталій Безгін.

Під час шоу-допиту ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора, а теми обирають глядачі ObozTV і читачі OBOZREVATEL.

Героями передачі є відомі особистості, лідери громадської думки і політики. Читачі OBOZREVATEL і глядачі ObozTV зможуть самі запропонувати, кого б вони хотіли бачити в студії "Гострого питання", написавши про це в коментарях.

Віталій Безгін: поставте гостре питання "слузі народу"

Свої питання та пропозиції наступних гостей залишайте в коментарях нижче, а також під час прямого ефіру на головній сторінці сайту OBOZREVATEL.

Дивіться ефір з Віталієм Безгіним сьогодні о 17:30

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