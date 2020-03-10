Ще два тижні тому влада Італії вважала введення карантину в окремих містах на півночі країни достатнім заходом боротьби з коронавірусом. Сьогодні на карантині вся країна.

В Україні, так само як в Італії та багатьох інших країнах, влада, побоюючись паніки і політичних наслідків, гальмує реалізацію відкритих масштабних заходів з недопущення масового зараження небезпечним вірусом.

Очевидно, що коли такі заходи запроваджуються після появи публічних на те підстав, їх ефективність вже більш аніж сумнівна.

Для нашої країни ситуація істотно ускладнюється війною.

Підтримання в таких умовах необхідного рівня обороноздатності вимагає неординарних заходів з організації служби, як в зоні бойових дій, так і в пунктах постійної дислокації, а також з забезпечення військ і морально-психологічної підготовки військовослужбовців, які відчувають природну тривогу за своїх рідних і близьких, що перебувають у тилу.

Додатковими факторами ризику є стан медичного обслуговування населення і фактична відсутність протиепідемічної роботи в прифронтовій зоні, а також постійне переміщення через лінію розмежування значної кількості мешканців окупованих територій Донбасу, на яких ситуація з поширенням вірусу взагалі неконтрольована.

З усього сказаного висновок один: краще негайно запровадити заходи, які сьогодні можуть здатися надмірними і викликати критику, аніж завтра підраховувати важкі втрати, яких можна було уникнути.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!