Вирішиться доля виборів в Раду: Конституційний суд назвав дату розгляду указу Зеленського

Конституційний суд України розгляне указ президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту 11 липня 2019 року.

Як повідомила прес-служба КСУ, велика палата Конституційного суду України на засіданні прийняла постанову про розгляд указу в формі усного виробництва.

Крім того, згідно зі статтею 75 Закону України "Про Конституційний суд України" Велика палата КСУ визнала конституційне провадження цієї справи невідкладним.

КСУ вирішить долю указу Зеленського

Відкрита частина пленарного засідання Палати КСУ щодо розгляду справи за конституційним поданням 62 народних депутатів України щодо відповідності Конституції указу президента "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів" відбудеться 11 червня 2019 року о 10:00.

Як раніше стало відомо OBOZREVATEL, є висока ймовірність того, що указ Зеленського визнають неконституційним. Разом з тим джерела не виключили і того, що під зовнішнім тиском остаточне рішення може змінитися.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 травня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

22 травня Верховна Рада відмовилася розглядати законопроект Зеленського про зміну системи виборів народних депутатів.

23 травня в Верховний суд України подали скаргу на указ Зеленського.

24 травня група народних депутатів з фракції "Народний фронт" внесла до Конституційного Суду подання про неконституційність указу.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!