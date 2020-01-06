"Вирішили ще принизити!" Відомий журналіст звернувся до Зеленського з закликом через відпочинок в Омані

Президента України Володимира Зеленського жорстко розкритикували через його відпочинку в п'ятизірковому готелі на березі Оману. Українському лідеру нагадали, що поки він відпочиває на новорічні та різдвяні свята, то наші воїни мерзнуть в окопах на Донбасі, захищаючи країну.

OBOZREVATEL наводить текст звернення українського журналіста Юрія Бутусова без змін:

"Зупиніться! Звичайно, це незручно, коли Верховний Головнокомандувач під час війни знаходить час для відпочинку на березі Індійського океану, поки підпорядкована йому армія мерзне в окопах на Донбасі. Тим більше ніяково, якщо перемога на виборах досягається з гаслом "президент повинен жити як простий вчитель, а простий вчитель – як президент". Цій незручності дадуть оцінку ті, хто живе захистом країни.

Звичайно, це дурість, приховувати таку інформацію від своїх громадян, тим більше якщо сам Зеленський висміював точно таку ж саму дурість минулого президента в номері про "Петра Інкогніто" на Мальдівах у 2018-му. Адже все одно дізнаються, помітять. Адже можна було вчинити по-людськи, сказати, їду на відпочинок на кілька днів з родиною, ось готель, ось чек, так дорого, але декларація дозволяє, все законно, вибачте, відпрацюю. Цю дурість можна було виправдати так: вибачте, з міркувань безпеки вирішили опублікувати інформацію про відпочинок після його завершення, поїздка запланована на кілька днів, без охорони, ми діємо чесно.

Але дурість і незручність вирішили ще принизити брехнею.

Офісом президента опублікований набір роз'яснень – "офіційний візит", про який "забули" заздалегідь повідомити, фотографії з якимось дядечком в арабському одязі, при відсутності самого глави Оману, і при відсутності на зустрічі навіть посла України.

Фарс продовжується другий день – знову публікація Офісу президента, абсурдний текст про товарообіг – а яким чином візит Зеленського вплине на товарообіг, якщо поруч з ним немає жодного члена уряду, не визначений порядок і повістка візиту?

Зупиніться! Ще ніхто і ніколи не виправляв провал в комунікаціях новою брехнею. Продовжуючи брехати в таких нісенітницях, ви підриваєте довіру до своїх подальших серйозних ініціатив, адже тепер суспільство знатиме, що брехня навіть в самих очевидних випадках визнається допустимою. "Барон Мюнхгаузен славний не тим, що він літав на Місяць. Він славиться тим, що ніколи не бреше".

Що відомо:

Зеленський на новорічні та різдвяні свята відпочивав в розкішному 5-зірковому готелі на березі Оману. Глава держави 2 січня покинув свою резиденцію "Гута" в Івано-Франківській області та вирушив до Києва. Звідти вже літаком полетів в Оман.

Поїздка глави держави була повністю конфіденційною. "Зупинилася сім'я президента в одному з найрозкішніших готелів Оману – Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Вартість однієї ночі сягає 4000 євро (якщо жити в президентському люксі)", – вдалося дізнатися ЗМІ.

Зеленський в Омані Країна

Глава охорони президента Максим Донець особисто відправився заздалегідь в країну для підготовки відпочинку Зеленського.

Пізніше на резонансну інформацію відреагували в прес-службі ОПУ. Там уточнили, що глава держави відбув до країни разом з сім'єю рейсовим літаком за власні гроші. "Там в найближчі дні у глави держави заплановані зустрічі на вищому рівні. В Омані Володимир Зеленський обговорить торговельно-економічне співробітництво двох країн, зміцнення дипломатичних відносин і залучення інвестицій в Україну", – підкреслили в ОПУ.

Увечері 5 січня прес-служба Зеленського заявила, що він зустрівся в Омані з главою МЗС султанату Юсуфом бін Аляві бін Абдуллою. Вони обговорили зміцнення відносин між країнами, зокрема зробили акценти на нарощуванні торговельно-економічного співробітництва.

Примітно, що прес-секретар Зеленського Юлія Мендель теж встигла оскандалитися під час резонансного обговорення відпочинку президента.

Журналістка Марія Жартовська поцікавилася, чому про поїздку Зеленського не було відомо заздалегідь.

Відповідаючи в коментарях на питання про зустрічі президента "на найвищому рівні" в Омані Мендель заявила: "ми будемо писати про це в новинах".

"І через кілька хвилин виявила, що Юлія Мендель видалила мене з друзів, а не друзі не можуть залишати коментарі в неї в Facebook", – розповіла Жартовська.

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