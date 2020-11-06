Вирішальна роль у проведенні виборів в ОРДЛО належить Путіну, – Арестович

В українській делегації в Тристоронньої контактній групі (ТКГ) вважають технічно реальним проведення виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) 31 березня 2021 року.

Про це заявив радник і спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович, пише "Україна 24". Головне для їхньої реалізації – бажання президента Росії Володимира Путіна.

За словами спікера, в разі відповідної команди з боку очільника РФ, російська сторона виведе війська з ОРДЛО за тиждень чи навіть менше, щоб була можливість організувати вибори.

"Я називаю те, що ми зараз робимо – примус до конкретизації. Минає рік із зустрічі в нормандському форматі. Підпис Путіна стоїть під цим протоколом. Він виконується частково російською стороною і є загроза, що взагалі буде зірваний. Ось виникає питання, чи хоче Путін зберегти обличчя і вивести війська і взагалі врегулювати конфлікт на Донбасі. Тому що певні ознаки того є", – заявив Арестович.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, за словами журналіста, члена української делегації в ТКГ Сергія Гармаша, "План спільних кроків", який підготував її глава Леонід Кравчук,"позначає червоні лінії для України й не містить "зради".