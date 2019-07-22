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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Вірастюк та Насалик в прольоті: хто перемагає на мажоритарці в Прикарпатті

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Станом на 13:50 22 липня лідерами позачергових виборів до Верховної Ради України на мажоритарних округах Івано-Франківської області є кандидати від ВО "Свобода", "Народного фронту" і "Слуги народу".

Так, за даними Центральної виборчої комісії, на 83 окрузі Івано-Франківської області під час підрахунку 100% протоколів виграла кандидат від партії ВО "Свобода" Оксана Савчук (46,67%). Її найближчим конкурентом був кандидат від "Слуги народу" Андрій Сторожук (23,28%).

Що стосується 84 округу, де вже опрацювали 55,2% протоколів, то там в лідери вирвався кандидат від партії "Слуга народу" Ігор Фріс (21,95%). Далі йдуть кандидат від ВО "Батьківщина" Андрій Іваськів (15,24%), кандидат від "Європейської солідарності", чинний парламентарій Михайло Довбенко (13,11%) і самовисуванець Роман Вірастюк (10,79%). Решта кандидатів набрали менше 8% голосів.

За 85 округом Івано-Франківської області під час підрахунку 28,31% протоколів лідують з невеликим відривом кандидат від партії "Слуга народу" Едуард Прощук (30,86%). Далі йдуть самовисуванець і чинний нардеп Віктор Шевченко (26,4%) і самовисуванець, міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик (25,33%). Решта кандидатів набирають менше 8% голосів.

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За 86 округом Івано-Франківської області під час підрахунку 42,4% протоколів йде боротьба між кандидатом від партії "Слуга народу" Олександром Матусевичем (28,61%) і самовисуванцем, чинним народним депутатом від "Народного фронту" Анатолієм Дирівим (28,34% ). Решта кандидатів набирають істотно менше голосів.

За 87 округом Івано-Франківської області під час підрахунку 81,19% протоколів лідує зі значним відривом кандидат від партії "Слуга народу" Зіновій Андрійович (37,79%). Решта кандидатів набирають менше 14% голосів.

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ТСН

За 88 округом, де підрахували 95,03% протоколів, лідує зі значним відривом самовисуванець, чинний нардеп, заступник голови фракції "Народний фронт", голова комітету з питань економічної політики Андрій Іванчук (45,04%). На другому місці кандидат від партії "Слуга народу" Андрій Шевченко (25,22%). Решта кандидатів набирають менше 10% голосів, в тому числі й депутат Ради Юрій Тимошенко (1,83%).

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За 89 округом Івано-Франківської області під час підрахунку 38,21% протоколів лідує з незначним відривом кандидат від партії "Слуга народу" Володимир Тимофійчук (18,48%). Далі йдуть кандидат від "УДАРу" Юрій Соловей (15,05%), самовисуванець Дмитро Сіреджук (14,91%) і кандидат від ВО "Батьківщина" Петро Книшук (12,29%). Решта кандидатів набирають менше 9% голосів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львівській області на позачергових виборах до Верховної Ради України за мажоритарними округами вирвалися в лідери самовисуванці Ярослав і Богдан Дубневичі, а також член партії "Європейська солідарність" Микола Княжицький.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна Івано-Франківськ
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