Випробування військової техніки в Україні: Порошенко підписав указ

Президент України Петро Порошенко затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони "Про невідкладні заходи щодо забезпечення проведення випробувань озброєння і військової техніки в Україні".

Відповідний указ №162/2018 від 13 червня, який підписав глава держави, було опубліковано на офіційному сайті президента.

"Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 травня 2018 року "Про невідкладні заходи щодо забезпечення проведення випробувань озброєння та військової техніки в Україні". Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 травня 2018 року "Про невідкладні заходи щодо забезпечення проведення випробувань озброєння та військової техніки в Україні" (додається, для службового користування) ", - сказано в указі.

Крім того, Порошенко поклав контроль за виконанням на секретаря РНБО.

"Справжній указ набирає чинності з дня його опублікування", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава "Укроборонпрому" Павло Букін розповів про хід випробувань крилатої ракети в Україні.