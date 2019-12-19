Випереджає "Голос" та "Батьківщину": партія Порошенка найбільше наростила рейтинг

Партія "Європейська солідарність" найбільше серед інших політичних партій наростила свій рейтинг за листопад 2019 року. Політсила закріпилася на другому місці уподобань українців.

Як свідчать дані загальнонаціонального дослідження Центру "SOCIS", яке було проведене з 20 по 30 листопада 2019 року, рейтинг підтримки "Європейської солідарності" зріс на 2,4% у порівнянні з попереднім дослідженням і складає 11,1%.

Водночас партія "Опозиційна платформа – За життя" також наростила рейтинг у порівнянні з опитуванням кінця жовтня. Позначка зросла на 1,7%. Рейтинг "Батьківщини" зріс на 0,6%, партія "Голос" зменшила свою підтримку на 0,8%.

У партії "Європейська солідарність" виріс рейтинг

Натомість у партії "Слуга народу" відбулося значне зниження рейтингу.

Загалом електоральні рейтинги інших партій суттєво не змінились і коливаються в межах +/-0,5%.

Дані загальнонаціонального дослідження Центру "SOCIS"

Як писав OBOZREVATEL, народна депутатка Ірина Геращенко назвала "Європейську солідарність" найбільш цілісною, ідеологічною, згуртованою та найефективнішою у нинішньому парламенті.

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