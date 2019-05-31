''Виникає особлива тривога'': генерал оцінив нового секретаря РНБО

Новопризначений секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк має піклуватися найперше про військовий сектор, а не питання, які не входять до його компетенції.

Таку думку висловив у ефірі ObozTV ветеран зовнішньої розвідки України, генерал-лейтенант Василь Богдан, коментуючи перші заяви Данилюка на новій посаді.

Як зазначив генерал, адміністрація Зеленського активно займається пошуком кадрового ресурсу, щоб заповнити вакансії, що є в компетенції президента. Однак, на його думку, "не всі ці призначення є вдалими".

"Щодо секретаря РНБО я скажу таке. В ситуації, коли триває російсько-українська війна, агресія, і ми фактично щодня зазнаємо втрат на східному фронті, безумовно, на цю посаду має бути призначена високопрофесійна компетентна людина", — вважає він.

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"Оскільки РНБО є координатором сектору безпеки і оборони, такі умови і така відповідальність подвоюється і потроюється. Найперше такі посадові особи повинні піклуватися про сектор безпеки і оборони та питання, пов'язані з військово-технічним забезпеченням сектора безпеки і оборони, кадрові, логістичні і управлінські. З одного боку, начебто міністр фінансів не був до цього причетний свого часу, але всі питання, пов'язані з фінансуванням сектора безпеки і оборони, йдуть через Міністерство фінансів. Тому вважати його повністю некомпетентною людиною щодо цих питань я не можу", — заявив Богдан.

Ветеран розвідки зазначив, що у нього є питання з приводу пріоритетів Данилюка: "Чомусь він не почав із проблем, які існують у секторі безпеки і оборони, а почав із мовного закону тощо".

"Якщо все це продовжиться в популістському, ревізіоністському та ренегатському дусі і далі, то у мене виникає особлива тривога з приводу того, як далі реформуватиметься сектор безпеки і оборони, як ми рухатимемося в напрямку НАТО і Європейського Союзу, і, нарешті, як ми будемо давати відсіч російському ворогу, зміцнювати нашу обороноздатність", — наголосив він.

Генерал зазначив, що його насторожують заяви Данилюка, які мають дуже мало відношення до національної безпеки країни.

"Це не його сфера — є кому займатися мовним законом", — додав він.

Зазначимо, раніше секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що мовний закон роз'єднує українське суспільство.

Олександр Данилюк liga.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 травня екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, який відповідав у команді президента України Володимира Зеленського за міжнародну, фінансову та економічну діяльність, був призначений секретарем РНБО.

В адміністрації Зеленського заявили, що Данилюк є фахівцем, який зможе провести низку необхідних реформ у сфері оборони і закупівель озброєння.

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