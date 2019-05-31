ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

''Виникає особлива тривога'': генерал оцінив нового секретаря РНБО

5.9тЧитати матеріал російською

Новопризначений секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк має піклуватися найперше про військовий сектор, а не питання, які не входять до його компетенції.

Таку думку висловив у ефірі ObozTV ветеран зовнішньої розвідки України, генерал-лейтенант Василь Богдан, коментуючи перші заяви Данилюка на новій посаді.

Як зазначив генерал, адміністрація Зеленського активно займається пошуком кадрового ресурсу, щоб заповнити вакансії, що є в компетенції президента. Однак, на його думку, "не всі ці призначення є вдалими".

"Щодо секретаря РНБО я скажу таке. В ситуації, коли триває російсько-українська війна, агресія, і ми фактично щодня зазнаємо втрат на східному фронті, безумовно, на цю посаду має бути призначена високопрофесійна компетентна людина", — вважає він.

Новини
У Зеленського озвучили план на перші 100 днів

"Оскільки РНБО є координатором сектору безпеки і оборони, такі умови і така відповідальність подвоюється і потроюється. Найперше такі посадові особи повинні піклуватися про сектор безпеки і оборони та питання, пов'язані з військово-технічним забезпеченням сектора безпеки і оборони, кадрові, логістичні і управлінські. З одного боку, начебто міністр фінансів не був до цього причетний свого часу, але всі питання, пов'язані з фінансуванням сектора безпеки і оборони, йдуть через Міністерство фінансів. Тому вважати його повністю некомпетентною людиною щодо цих питань я не можу", — заявив Богдан.

Ветеран розвідки зазначив, що у нього є питання з приводу пріоритетів Данилюка: "Чомусь він не почав із проблем, які існують у секторі безпеки і оборони, а почав із мовного закону тощо".

"Якщо все це продовжиться в популістському, ревізіоністському та ренегатському дусі і далі, то у мене виникає особлива тривога з приводу того, як далі реформуватиметься сектор безпеки і оборони, як ми рухатимемося в напрямку НАТО і Європейського Союзу, і, нарешті, як ми будемо давати відсіч російському ворогу, зміцнювати нашу обороноздатність", — наголосив він.

Новини
"Шлейф темних історій": спливли подробиці про нового начальника Генштабу

Генерал зазначив, що його насторожують заяви Данилюка, які мають дуже мало відношення до національної безпеки країни.

"Це не його сфера — є кому займатися мовним законом", — додав він.

Зазначимо, раніше секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що мовний закон роз'єднує українське суспільство.

Олександр Данилюк

Олександр Данилюк

liga.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 травня екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, який відповідав у команді президента України Володимира Зеленського за міжнародну, фінансову та економічну діяльність, був призначений секретарем РНБО.

В адміністрації Зеленського заявили, що Данилюк є фахівцем, який зможе провести низку необхідних реформ у сфері оборони і закупівель озброєння.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особи
Василь Богданекс-міністр Олександр ДанилюкВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
РНБО
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
5
3
Смішно
3
Цікаво
40
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Цимельман Филя
Цимельман Филя
За вpемя у pуля таких "генеpалов"Укpаина потеpяла Кpым,две области,до 7 млн человек населения,не считая гастаpбайтеpов,всю военную пpомышленность,все ВМС,включая 3 авианосца,всю боевую авиацию,всю военно космическую отpасль.Не осталось вообще ничего.Зато появивились личные дома,кваpтиpы,элитная недвижимость за pубежом,счета в оффшоpах.Этому бесславному поколению поpу уйти и заткнуться.После отсидки.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Все одно лучше,чем кровожадный,бестолковый Шурик Турчинов,задачей которого было пушку за дуло держать,что бы не упала и фоткаться. Данилюк молодой,научится. Герою слава.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Сидоров Андрей, Данилюк герой(авансом). А этог лысый генерал какой то "левый" .Из под Иловайска многие бежали и после этого заняли высокие посты и стали героями,отход то плановый был.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Турчинов козалуп, он герой? Какой подвиг совершил??из котла убежал???
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Шоу в самом разгаре...мы в России просто в восторге..
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

op-