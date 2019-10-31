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31 жовтня • оновлено в 09:15
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"Він змучений": Богдан зізнався, що Зеленський втомився

12.3т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський втомився від негативу і дуже болісно його сприймає на свою адресу.

Також він переживає через критику дій нинішньої влади народом. Про це розповів керівник Офісу президента Андрій Богдан "Українській правді".

"Я більше такий звиклий, я іноді йому кажу: "Перестань читати Фейсбук, перестань читати інтернет, це перекручена інформація. Суспільство не так усвідомлює ті чи інші наші дії". Це 100 відсотків правди. Але для нього це дуже болісно", – повідомив Богдан.

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"Він сильно за це переживає. Він дійсно змучений", – додав він.

Богдана розповів, що Зеленський використовує свою популярність для того, щоб виправити імідж України в світі.

"Він дуже сильно старається, весь час кудись їздить, у нього багато міжнародних зустрічей рівня, які Порошенку і не снилося. Він дуже популярна уже в світі особа. Оскільки є така зацікавленість, треба якось використовувати на благо держави, залучати інвесторів, запрошувати людей, запрошувати політиків, пояснювати, що в нас відбувається, поправляти імідж держави. А це дуже тяжко. Це дуже багато сил забирає і енергії.", – зазначив він.

Зеленський і Богдан

Зеленський і Богдан

УП

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Богдан сказав, хто насправді керує владою в Україні і підкреслив, що це не Зеленський.

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Особи
Володимир Зеленський Андрій Богдан
Місце
Україна
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Гавриш Лариса
Гавриш Лариса
Пусть работает! Языком трепать - не мешки ворочать!!!
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Piston Raseyanskiy
Piston Raseyanskiy
Вау, и 5-ти месяцев не проработал, ничего не сделал, да и критика пошла только пару месяцев назад, а оно уже устало. Посмотрим на него в конце 5-го года президенства, если оно конечно до него доживет
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Зе-Лох опущен.
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Дикинис Марина
Дикинис Марина
Драго Кувалда, ты что ли его опустил ? Или знаешь каково это быть опущенным ? Этот сайт не зона ....
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