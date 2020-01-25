"Він втомиться": Зеленський розповів, коли Гончарук піде у відставку

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук потрібен нашій країні, і щоб показати результати його роботи необхідно ще трохи часу.

Про це в інтерв'ю "9 каналу" розповів президент України Володимир Зеленський.

"Він – хороша машина. Він не наїздив ще ту кількість кілометрів, після якого ви міняєте автомобіль. І це не тому що я його зараз порівнюю з річчю. Це просто алегорія. Молода, як мені здається, дуже потрібна цій країні, цього часу зараз людина. І речі, які ми обговорили, нюанси, він повинен їх змінити. він втомиться – він піде. Він не впорається – він звільнить це крісло. Це справедливо. Але ще трішечки потрібно йому часу, щоб показати результат", – повідомив гарант.

Зеленський і Гончарук

Зеленський зазначив, що у Гончарко "ще є запал", оскільки на посаді прем'єра він тільки п'ятий місяць.

"Насправді цей час біжить в Україні дуже швидко. І всі кажуть"Ну, коли ж, ну що ж?". Чотири місяці він на посаді. Як ми його вибрали в верховній Раді України, формуючи команду і очищаючи стару, він працює чотири місяці. Так і є: вересень, жовтень, листопад, грудень. січень – п'ятий місяць. Тому ще є у нього запал", – підкреслив глава України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що він і уряд поки не збираються йти у відставку.

Раніше Гончарук написав заяву про відставку і передав його президенту Володимиру Зеленському з правом внести в парламент.

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