"Він відчуває тренди!" Сенцов розкрив, навіщо Путін пішов на великий обмін

Колишній політв'язень Кремля, український режисер Олег Сенцов пояснив, чому президент Росії Володимир Путін погодиться на обмін полоненими.

Про це він розповів в інтерв'ю " Крим.Реаліі ", зазначивши, що звільнення не було заради цих 35 росіян, главі РФ на них наплювати абсолютно.

"Зараз така ситуація склалася політична, що він хоче з Україною відносини перезавантажити. Нові вибори ж були в Європарламент, і Європа трошки від цього всього втомилася. Він ці тренди відчуває і намагається показати, що: "Я - хороший хлопець, хлопці. Все забудемо, будемо жити далі, все добре", - підкреслив Сенцов.

Олег Сенцов 112 Україна

За словами українця, саме його особистість не була важлива для глави РФ.

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"Путін – дуже прагматична людина і я не того польоту птах, щоб він на мене якось особливо полював, ні. Просто у багатьох відчуття так складається. Якби звільнили Кольченка, звільнили Чірнія, а я один залишився сидіти - так, це було б показово", - уточнив режисер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олег Сенцов розповів, за якої умови готовий потиснути руку главі РФ Володимиру Путіну.

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