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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

"Вимагатимуть від слуги народу!" Портников попередив Зеленського про серйозний промах

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Президент України Володимир Зеленський зможе сформувати парламентську коаліцію і у нього буде більшість, втім, як і після його обрання президентом, громадяни України практично нічого не знають про нове керівництво.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников у своєму блозі для "Радіо Свобода". За його словами, можна зрозуміти прагнення Зеленського до проведення дострокових парламентських виборів, адже без контролю за урядом президент виявився б безпорадним в парламентсько-президентській республіці.

Журналіст додав, що цей контроль є головним завданням будь-якого нового президента країни, і, на думку Портникова, очевидно, що Зеленский близький до нього.

Портников

Портников

Він зазначив, що найімовірніше "Слуга народу" може створити коаліцію з партією відомого музиканта Святослава Вакарчука "Голос" і політсилою "Батьківщина" колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Таким чином всі інші фракції в парламенті будуть дуже невеликими на тлі "партії влади", написав журналіст.

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"Але в будь-якому випадку сумніватися в тому, що Зеленський сформує парламентську коаліцію і що більшість у нього буде, не доводиться. Найцікавіше, звичайно ж, почнеться після її формування. Як і після обрання Зеленського президентом, ми практично нічого не знаємо про нове керівництво України", – прокоментував Портников.

За його словами, у президента і співробітників його Офісу постійно повідомляли, що кандидатури представників партії вивчаються. Втім, відразу ж після парламентських виборів Зеленський пролив світло якщо не на імена, то на підходи до них, заговоривши про технократичний уряд, зазначив журналіст.

Портинков додав, що так робив і попередній президент, і це, на його думку, не увінчалося успіхом: професійних управлінців, політиків він в повній мірі ввів в Адміністрацію президента і Кабінет міністрів тільки через два роки після свого обрання президентом.

"Але український народ буде як і раніше питати за гамбурзьким рахунком не з парламенту, ні з уряду, ні з технократів, а з самого президента. З слуги народу", – підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Віталій Портников порівняв Зеленського з Януковичем. На його думку, риторика команди Зеленського свідчить про те, що до влади в країні прийшла оновлена версія Партії регіонів.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Віталій Портніков Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Не имеют поава малороссы хорошо жить,не положенно по гороскопу.
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