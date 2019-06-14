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Вимагає виплатити 1 грн: Смешко подав до суду на Наливайченка

6.2тЧитати матеріал російською

Лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко подав позов до Печерського районного суду Києва проти ексголови СБУ Валентина Наливайченка через отруєння третього президента України Віктора Ющенка.

Він звинувачує Наливайченка в посяганні на честь, гідність та ділову репутацію і вимагає відшкодувати символічну компенсацію в сумі 1 гривні. Згідно з повідомленням на сторінці Facebook "Сили і честі", в березні 2019 року ексголова СБУ в ефірі одного з телеканалів звинуватив Смешка в причетності до отруєння Ющенка.

Ігор Смешко

Ігор Смешко

Facebook Ігоря Смешка

Однак юристи лідера "Сили і честі" запевняють, що ця інформація є наклепом. "Смешко ніколи не був і не є стороною в кримінальному провадженні про отруєння Віктора Ющенка в 2004 році. Підозра у скоєнні злочину Ігорю Смешку ніколи не висувалася", – наполягають вони.

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У зв'язку з цим Смешко хоче, щоб суд визнав слова Наливайченка недостовірними, а він озвучив офіційне спростування своєї заяви.

Смешко в компанії з Ющенком

Смешко в компанії з Ющенком

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Ігор СмешкоВалентин НаливайченкоВіктор Ющенко
Місце
Україна
Тег
Печерський суд
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