Вимагає виплатити 1 грн: Смешко подав до суду на Наливайченка

Лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко подав позов до Печерського районного суду Києва проти ексголови СБУ Валентина Наливайченка через отруєння третього президента України Віктора Ющенка.
Він звинувачує Наливайченка в посяганні на честь, гідність та ділову репутацію і вимагає відшкодувати символічну компенсацію в сумі 1 гривні. Згідно з повідомленням на сторінці Facebook "Сили і честі", в березні 2019 року ексголова СБУ в ефірі одного з телеканалів звинуватив Смешка в причетності до отруєння Ющенка.
Ігор Смешко
Facebook Ігоря Смешка
Однак юристи лідера "Сили і честі" запевняють, що ця інформація є наклепом. "Смешко ніколи не був і не є стороною в кримінальному провадженні про отруєння Віктора Ющенка в 2004 році. Підозра у скоєнні злочину Ігорю Смешку ніколи не висувалася", – наполягають вони.
У зв'язку з цим Смешко хоче, щоб суд визнав слова Наливайченка недостовірними, а він озвучив офіційне спростування своєї заяви.
Смешко в компанії з Ющенком
Як повідомляв OBOZREVATEL:
після висунення Смешка на вибори президента України спливла інформація про гучні скандали, в яких він замішаний.
Наприклад, стало відомо, що він тримає на банківських рахунках $121,8 тис., €112,9 тис., 9,3 тис. грн, а також $270 тис. готівкою. Крім того, Смешко досі володіє орденом Дружби народів (Російська Федерація).
Екс-глава СБУ Микола Маломуж розповів, що свого часу Смешко був призначений на посаду голови СБУ як креатура Віктора Медведчуканапередодні президентських виборів 2004 року.
Журналістка Ольга Василевська-Смаглюк розповіла, що Смешко продає місця у своїй політичній силі за захмарними цінами. Більше того, рекламу він розміщує навіть у газеті безкоштовних оголошень.
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