"Використовують патріотів": Піонтковський розкрив план реваншу Росії через Зеленського

Незважаючи на те, що Володимир Зеленський став президентом України при максимальній підтримці виборців, він все одно не є самостійною політичною фігурою і може бути використаний для реваншу проросійських сил.

Таку думку озвучив російський політолог Андрій Піонтковський в статті для "Радіо Свобода". На підтвердження своїх слів він навів низку аргументів, які підтверджують, що Зеленський – це лише грамотно спланована кимось стратегія.

"Він за колом своїх життєвих інтересів ніколи не був political animal. Коли країну трусили драматичні події, беззбройні люди йшли під кулі, захищаючи своє бачення майбутнього України, він жодного разу не висловив свого ставлення до подій, крім хіба свого не надто вдалого жарту про ебонітові кийки. Страшно далекий був цей успішний гуморист-комерсант від свого народу. Йому самому і в голову не могло б спасти про політичну, тим паче президентську кар'єру. Ця багатообіцяюча у всіх сенсах думка прийшла в голову комусь іншому – тому, хто володіє серйозними ресурсами колективного політтехнолога, якого далі я буду позначати терміном "Зеленський", – пише Піонтковський.

Він підкреслює, що цей умовний "Зеленський" технологічно блискуче провів виборчу кампанію. Так, йому вдалося майстерно використати дві відкриті рани українського суспільства. По-перше, відсутність за минулі п'ять років реальної боротьби з корупцією, глибоких економічних реформ, спрямованих на демонтаж олігархічного "капіталізму". А по-друге, війна з Росією, яка триває вже шостий рік.

Володимир Зеленський

Піонтковський пояснює, що втома від такого довгого протистояння невідворотна в будь-якій війні і в будь-якій країні. Тому слова "Зеленського" про мир теж були правдою і теж відповідали очікуванням звичайних громадян.

"Але політтехнолог "Зеленський" не зупинився на цьому. Він проголосив себе "партією миру" і затаврував свого суперника як лідера "партії війни". Сам термін "партія війни" був зрадницькою стосовно України брехнею "Зеленського", свідомою підміною понять, нейролінгвістичним маніпулюванням свідомістю виборців і величезним подарунком кремлівській пропаганді. В Україні не може бути "партії війни" за визначенням. Партія війни – це військово-політичне керівництво Росії. Україна – жертва агресії військової наддержави, яка захопила в неї частину території і не приховує своєї мети знищити по-братськи Україну як незалежну державу", – переконаний росіянин.

Він додав, що Україна не здатна військовим шляхом повернути захоплені ворогом території, але все ж вона змогла, підвищуючи боєздатність своєї армії, спираючись на політичну підтримку друзів і союзників, зупинити подальшу агресію Росії.

І тепер в країні, яка страждає від вторгнення окупантів, є тільки дві партії: Партія опору агресії і Партія капітуляції, підкреслює Піонтковський.

Однак прихильники другого табору не враховують, що за попередньої влади Україні все-таки вдалося гідно впоратися з військово-політичним викликом, кинутим самому існуванню української держави. Адже путінський план "Новоросії" був зірваний консолідацією українського суспільства, створенням майже з нуля української армії, самовідданістю десятків тисяч добровольців. Все це тільки зміцнив високий рівень міжнародної підтримки країни.

"В мобілізації цієї підтримки ключова і вирішальна роль належала президентові України Порошенку. Не випадково його так шалено ненавидять Кремль і путінські інформаційні пси. І коли, зачитуючи на "дебатах" шпаргалку "Зеленського", фізичний Зеленський звинувачував Порошенка в тому, що той "послав на смерть українських моряків для скасування президентських виборів", це було не тільки наклепом на суперника. Це було зрадою України, яка бореться з агресором, зрадою, спрямованою на підрив системи її міжнародних союзів, в найтяжчих умовах створеної українською дипломатією", – обурився політолог.

Після того, як перша фаза операції "Зеленський" була успішно реалізована, роз'яснює він, її ініціатор перейшов до нового етапу – спроби здобути більшість у Верховній Раді.

Володимир Зеленський

"Він грає на багатьох дошках. Фізичному Зеленському доручено зачитувати своїм незрівнянним приблатненним суржиком або pidgin English дослівні витяги з кращих зовнішньополітичних виступів Порошенка, щоб не втратити підтримку зачарованої ним частини патріотичного електорату. А ключові адміністративні посади і місця в списку депутатів займають тим часом вихідці з регіоналів і партнери крихітки Цахеса з бізнесу. Путіну за 20 років не вдалося розставити на ключові державні пости стільки правильних пацанів зі свого кооперативу "Озеро", скільки Зеленському за 20 днів – з кооперативу "Квартал-95", – говорить Піонтковський.

"Правильні пацани захоплено хрюкають на ток-шоу про те заповітне, що їх дійсно хвилює, – про продаж свого контенту на російському ринку. А два інших виборця "Зеленського", Бойко і Медведчук (а за кого ж ще вони голосували у другому турі?), вже жваво доповідають Путіну про склад і політику нового українського уряду", – розповідає він про логіку дій тих, хто стоїть за Зеленським.

Таким чином, партія "Слуга народу" створює правлячу "коаліцію миру" з блоком Бойко – Медведчука. Всі інші фракції оголошуються "партіями війни". Далі президент Зеленський і прем'єр-міністр Бойко реалізують план Кремля, намічений ще навесні 2015 року, прогнозує російський експерт.

Щоб уникнути цього, каже росіянин, партія опору проросійському реваншу зобов'язана в ході поточної виборчої кампанії перехопити політичну ініціативу у партії капітуляції, у якій два ешелони.

"Перший – це відверті вороги української державності на чолі з Медведчуком. У них, на жаль, є своя база прихильників. Але це явна меншість (до 10%). Переконаних патріотів в Україні набагато більше. Другий ешелон потенційних капітулянтів значно небезпечніший", – попереджає Піонтковський.

Головна загроза, на його думку, полягає в тому, що "Зеленський" технологічно майстерно приведе у владу реваншистів голосами тих патріотів, які дозволили двічі використати і які знову проголосують за улюбленого ними актора Зеленського і його романтичного персонажа Голобородька. Так в Раді може опинитися більшість, яка відображає погляди капітулянтської меншості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович попередив, що намір президента України Володимира Зеленського провести референдум про питання формату переговорів з Росією з приводу війни загрожує зникненням України. Такий сценарій стане певною подобою Брексіту у Великобританії, який зробив країну заручником геополітичного глухого кута.

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