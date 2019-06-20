"Викликає багато запитань": рішення КСУ щодо виборів поставили під сумнів

Рішення Конституційного суду України, який визнав Указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради конституційним, "викликає багато питань і зауважень".

"На мій погляд, були всі підстави визнати Указ президента неконституційним", – заявив у коментарі OBOZREVATEL екс-суддя Конституційного суду України Микола Козюбра.

Конституційний суд України Інформатор

"Я поки що не знайомий із рішенням КСУ і з наведеною у ньому аргументацією. Як там склалося – мені важко судити. Я можу здогадуватися, що це суто формальна, догматична аргументація", – сказав він.

У цьому контексті Козюбра зауважив, що "тут питання само по собі складніше". Зокрема, він нагадав про те, що "головне завдання парламентської коаліції – сформувати уряд і підтримувати урядові ініціативи. Ніхто формально не рахує, скільки депутатів налічує коаліція".

"Але це не перше рішення Конституційного суду, яке викликає багато питань і зауважень", – підсумував він.

Як писав OBOZREVATEL, 20 червня Конституційний суд України визнав конституційним указ президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і призначення позачергових парламентських виборів. Так, дострокові парламентські вибори відбудуться 21 липня 2019 року.

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