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30 грудня • оновлено в 12:18
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Викликали повій, ґвалтували і вляпалися в скандал в США: найгучніші скандали команди Зе

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2019 рік для багатьох українців запам'ятався кардинальною зміною влади в країні. Буквально за пів року президентом став Володимир Зеленський, який привів до Верховної Ради свою партію "Слуга народу".

Туди потрапили як абсолютно випадкові люди (навіть без вищої освіти), так і реально успішні професіонали. При цьому нова команда Зе запам'яталася українцям і гучними скандалами: договірняки, секс-листування і просто курйозні моменти.

Саме тому OBOZREVATEL вирішив нагадати найскандальніші випадки з роботи команди Володимира Зеленського і скласти свій список топ-7.

Зеленський допоміг імпічменту Трампа

Хтось би міг подумати, що колишній актор і відомий пародист стане президентом України? Два-три роки тому – практично ніхто. Уявити собі, що ця людина зможе поставити під загрозу політиків із США, тим більше ніхто не міг.

Але Володимиру Зеленському в поточному році вдалося багато. Його розмова із главою Білого дому Дональдом Трампа стала формальним приводом для оголошення імпічменту президенту США. Зрозуміло, без інтриг в американській політиці не обійшлося, але ситуація досить цікава.

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Нагадаємо, розмовляли політики 25 липня, в розмові Трамп робив натяк Зеленському щодо сприяння розслідуванню стосовно сина свого опонента Джозефа Байдена, який був пов'язаний з однією з українських компаній. На кону для України стояла військова допомога в кількасот мільйонів доларів.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Мем із фільму "Сам удома"

Мем із фільму "Сам удома"

Іван Марунич

Зеленський же у розмові запевнив, що майбутній Генпрокурор – 100% його людина. Розмова викликала великий скандал і для президента Трампа стала головним болем. Йому вже оголосили імпічмент, але від влади він не відсторонений.

У "Слугу народу" потрапив ґвалтівник

Повернемося до українських проблем. Справжнім фіаско для партії Зеленського став народний депутат Роман Іванісов, обраний від Рівненської області. З'ясувалося, що в середині 90-х він сидів у в'язниці за групове зґвалтування. Завдяки допомозі впливового батька і президента Леоніда Кучми він просидів на нарах лише пів року.

Зґвалтування було дуже жорстким, майбутній нардеп разом із 3-ма друзями вивезли жертву за місто і поглумилися з неї. Потім кинули її просто у полі. Цю інформацію Іванісов приховував від усіх, у "Слузі народу" ж до останнього не хотіли виключати одіозного політика, але після тиску ЗМІ вигнали його з фракції. Депутатський мандат Іванісов так і не склав.

Роман Іванісов

Роман Іванісов

Новий цар "Юзік"

Ще один гучний скандал трапився з колишнім коміком "Кварталу 95" Юрієм Корявченковим ("Юзіком"). У ЗМІ потрапив запис розмови "слуги", його колег по партії з керівництвом дніпропетровської поліції.

Ймовірні учасники розмови: нардепи від "Слуги народу" Володимир Захарченко, Владлен Неклюдов, Юрій Кисіль, Олена Криворучкіна, В'ячеслав Медяник, Юрій Корявченков "Юзік" та його дружина Тетяна Корявченкова.

З боку працівників поліції: Володимир Огурченко (Керівник поліції Дніпропетровської області) та на той час претендент на посаду головного поліцейського Кривого Рогу – Сергій Лукашов.

В опублікованій розмові з поліцією "слуги народу" розповіли, що контролюватимуть особисто кримінальні справи щодо бізнесу і збору металобрухту. Правоохоронців вони закликали не боятися і спілкуватися з усіх спірних питань із ними.

Юрій Кисіль, Володимир Огурченко, Сергій Лукашов, Владлен Неклюдов, Юрій Корявченков

Юрій Кисіль, Володимир Огурченко, Сергій Лукашов, Владлен Неклюдов, Юрій Корявченков

"Роби за моєю командою. Ми подивимося і підтримаємо", – заявив "Юзік". Його колеги додали, що боятися нема чого, оскільки "Кривий Ріг – місто президента", тому "все схоплено". Поліцейський запитав, що робити, якщо хтось влізе в роботу і скаже "закрити всю цю шваль". "У нас за спиною стоїть президент, не дай Боже хтось якісь пред'яви – руки по лікоть будуть відрубані, голова з плечей", – відповів хтось зі "слуг".

В ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL народний депутат Антон Поляков, який і опублікував розмову у відкритому доступі, зізнався, що "Юзік" міг вимагати від поліції щомісячну мзду у розмірі 600 тисяч доларів. У партії ж скандал зводять на жарт, а глава фракції СН Давид Арахамія взагалі запевняє – також вважає за краще спілкуватися з поліцією.

На посаду заступника міністра через ліжко?

Ще один гучний скандал із записів "Юзіка" – можливе потрапляння на посаду заступниці міністра інфраструктури Олександри Клітіної через ліжко. Наводимо частину розмови Юрія Корявченкова з "друзями":

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– Поки жінки пішли, можна я покажу, яка у нас заступниця міністра. Клітіна Саша. Вона просила, дуже хотіла.

– Гарна?

– Ого! Ох**нна!

– Ось, призначили, дівчина дуже хотіла стати заступницею міністра (лунає сміх)

– Це називається "я чиста перед вами"

– Капець, звичайно, ніііі, хороша подруга

На цьому скандал не вичерпався. Клітіна попалася на дипломатичному листуванні з пранкером "Джокером". Так, вона почала виправдовуватися і заявляти, що непричетна. Зі свого боку "Джокер" порадив їй розмістити пост про сім'ю і написати, що вона щаслива. "Покажу це Вові, щоб зрозумів, що фейк", – додав він.

Олександра Клітіна

Олександра Клітіна

Через кілька хвилин чиновниця так і зробила. На її сторінці у Facebook з'явилося фото чоловіка і сина. "Джокер" знову підколов Клітіну. "Текст напиши", – відреагував він.

Крім того, замахнулася Клітіна і на ціле міністерство. Вона розповіла про свої проблеми в роботі з главою відомства Владиславом Криклієм і написала, що могла б і сама впоратися з галуззю. Після цього вона дала провальну пресконференцію, і її звільнили з міністерства.

"Анал табу!" Як Яременко у Раді повій замовляв

Гучний секс-скандал досяг і народного депутата, голову комітету у закордонних справах Богдана Яременка.

Просто під час засідання парламенту він листувався з повіями, а момент впіймали фотографи. На смартфоні в руках чоловіка є два чати зі знайомствами: "Мережа знайомств Мам..." і "Loveeto". На початку листування з якоюсь дівчиною чоловік дізнався умови зустрічі з нею.

"Привіт. Місце твоє. Секс захищений, класика і орал. Анальний – табу. Час – 100 доларів. Дві години – 150. На ніч не залишаюся. Побажання можна", – відповіла вона.

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Листування Яременка

Листування Яременка

Викликали повій, ґвалтували і вляпалися в скандал в США: найгучніші скандали команди Зе

Журналісти видання стверджують, що листувався з дівчиною саме Богдан Яременко. Пізніше він підтвердив, що листування було в його телефоні, але назвав його сфабрикованим. Однак з'явилося підтвердження, що нардеп уже давно зареєстрований у соцмережі для знайомств. Також він заявив, що дружина дзвонила йому після інциденту і нібито подякувала.

За деякий час скандальний нардеп Яременко відзначився ще однією витівкою в сесійній залі Ради. Під час засідання він милувався дівчатами в додатку для знайомств Tinder.

У "Слузі народу" є психічно хворі?

Саме такою заявою ошелешив глава Офісу президента Андрій Богдан.

"Там є люди, які раніше на ринку продавали фрукти, є весільні фотографи. Там різні люди. Частина нашої роботи – це формувати з них команду... Є там і божевільні люди, психічно хворі. Зріз суспільства. Наука не встановила, хто така психічно здорова людина, у кожного з нас є фобії, і у вас, і у мене. Є еталон психічно здорової людини. Хтось почувається твариною – що ми можемо зробити", – заявив Богдан.

Викликали повій, ґвалтували і вляпалися в скандал в США: найгучніші скандали команди Зе

Пізніше глава ОП спробував пом'якшити свою риторику, але ситуацію це суттєво не змінило. Він заявив, що нинішнє скликання ВР складається з експертів, а журналісти висмикнули із загальної картини лише слова про психів.

Зеленський вигнав "розбійника"

Дуже цікавий і скандальні випадок трапився за тиждень до позачергових парламентських виборів у липні 2019 року. Президент України Володимир Зеленський вигнав із зали секретаря Бориспільської міськради Ярослава Годунка.

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"Коли багато кричать, я завжди прошу знайти мені в інтернеті щось про людину, яка дуже багато кричить. Я у своєму віці, мені 42 роки, бачив дуже багато людей. Я тут прочитав у газеті, скажіть, це правда чи ні? Член "Батьківщини", секретар Бориспільської міської ради раніше судимий за ч. 3 ст. 142 КК України "Розбій", пов'язаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень... Ярославе Миколайовичу, це ви? Вийди звідси! Вийди, розбійнику! Погано чуєш? Англійською – еxit. Ідіть", – зірвався Зеленський.

Однак Годунок не погодився з ним і вступив у словесну суперечку. "Смски йому дають читати, дурниці всілякі!" – сказав він, згадавши слова під час інавгурації, що "всі ми президенти". Після цього охорона президента вигнала Годунка із зали.

Скандал став справжнім хітом у мережі. Саму лише новину про цю подію на OBOZREVATEL прочитали понад 1 млн разів.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Тема
Скандали навколо "Слуги народу"
Особи
Олександр Дубінський Макс Бужанський Володимир Зеленський Юрій Корявченков Роман Іванісов
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу секс скандал скандали
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Павловская Екатерина
Павловская Екатерина
Автор неприкрыто завидует)
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...Туда попали как абсолютно случайные люди (даже без высшего образования),..." // Если при Порохе премьер Гройссман был без высшего образования, то какой спрос с этого быдла, которое называют нардепами?
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Cooper Lee
Cooper Lee
Собака лает,а караван идёт.
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