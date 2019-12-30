Викликали повій, ґвалтували і вляпалися в скандал в США: найгучніші скандали команди Зе

2019 рік для багатьох українців запам'ятався кардинальною зміною влади в країні. Буквально за пів року президентом став Володимир Зеленський, який привів до Верховної Ради свою партію "Слуга народу".

Туди потрапили як абсолютно випадкові люди (навіть без вищої освіти), так і реально успішні професіонали. При цьому нова команда Зе запам'яталася українцям і гучними скандалами: договірняки, секс-листування і просто курйозні моменти.

Саме тому OBOZREVATEL вирішив нагадати найскандальніші випадки з роботи команди Володимира Зеленського і скласти свій список топ-7.

Зеленський допоміг імпічменту Трампа

Хтось би міг подумати, що колишній актор і відомий пародист стане президентом України? Два-три роки тому – практично ніхто. Уявити собі, що ця людина зможе поставити під загрозу політиків із США, тим більше ніхто не міг.

Але Володимиру Зеленському в поточному році вдалося багато. Його розмова із главою Білого дому Дональдом Трампа стала формальним приводом для оголошення імпічменту президенту США. Зрозуміло, без інтриг в американській політиці не обійшлося, але ситуація досить цікава.

Нагадаємо, розмовляли політики 25 липня, в розмові Трамп робив натяк Зеленському щодо сприяння розслідуванню стосовно сина свого опонента Джозефа Байдена, який був пов'язаний з однією з українських компаній. На кону для України стояла військова допомога в кількасот мільйонів доларів.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Мем із фільму "Сам удома" Іван Марунич

Зеленський же у розмові запевнив, що майбутній Генпрокурор – 100% його людина. Розмова викликала великий скандал і для президента Трампа стала головним болем. Йому вже оголосили імпічмент, але від влади він не відсторонений.

У "Слугу народу" потрапив ґвалтівник

Повернемося до українських проблем. Справжнім фіаско для партії Зеленського став народний депутат Роман Іванісов, обраний від Рівненської області. З'ясувалося, що в середині 90-х він сидів у в'язниці за групове зґвалтування. Завдяки допомозі впливового батька і президента Леоніда Кучми він просидів на нарах лише пів року.

Зґвалтування було дуже жорстким, майбутній нардеп разом із 3-ма друзями вивезли жертву за місто і поглумилися з неї. Потім кинули її просто у полі. Цю інформацію Іванісов приховував від усіх, у "Слузі народу" ж до останнього не хотіли виключати одіозного політика, але після тиску ЗМІ вигнали його з фракції. Депутатський мандат Іванісов так і не склав.

Роман Іванісов

Новий цар – "Юзік"

Ще один гучний скандал трапився з колишнім коміком "Кварталу 95" Юрієм Корявченковим ("Юзіком"). У ЗМІ потрапив запис розмови "слуги", його колег по партії з керівництвом дніпропетровської поліції.

Ймовірні учасники розмови: нардепи від "Слуги народу" Володимир Захарченко, Владлен Неклюдов, Юрій Кисіль, Олена Криворучкіна, В'ячеслав Медяник, Юрій Корявченков "Юзік" та його дружина Тетяна Корявченкова.

З боку працівників поліції: Володимир Огурченко (Керівник поліції Дніпропетровської області) та на той час претендент на посаду головного поліцейського Кривого Рогу – Сергій Лукашов.

В опублікованій розмові з поліцією "слуги народу" розповіли, що контролюватимуть особисто кримінальні справи щодо бізнесу і збору металобрухту. Правоохоронців вони закликали не боятися і спілкуватися з усіх спірних питань із ними.

Юрій Кисіль, Володимир Огурченко, Сергій Лукашов, Владлен Неклюдов, Юрій Корявченков

"Роби за моєю командою. Ми подивимося і підтримаємо", – заявив "Юзік". Його колеги додали, що боятися нема чого, оскільки "Кривий Ріг – місто президента", тому "все схоплено". Поліцейський запитав, що робити, якщо хтось влізе в роботу і скаже "закрити всю цю шваль". "У нас за спиною стоїть президент, не дай Боже хтось якісь пред'яви – руки по лікоть будуть відрубані, голова з плечей", – відповів хтось зі "слуг".

В ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL народний депутат Антон Поляков, який і опублікував розмову у відкритому доступі, зізнався, що "Юзік" міг вимагати від поліції щомісячну мзду у розмірі 600 тисяч доларів. У партії ж скандал зводять на жарт, а глава фракції СН Давид Арахамія взагалі запевняє – також вважає за краще спілкуватися з поліцією.

На посаду заступника міністра через ліжко?

Ще один гучний скандал із записів "Юзіка" – можливе потрапляння на посаду заступниці міністра інфраструктури Олександри Клітіної через ліжко. Наводимо частину розмови Юрія Корявченкова з "друзями":

– Поки жінки пішли, можна я покажу, яка у нас заступниця міністра. Клітіна Саша. Вона просила, дуже хотіла.

– Гарна?

– Ого! Ох**нна!

– Ось, призначили, дівчина дуже хотіла стати заступницею міністра (лунає сміх)

– Це називається "я чиста перед вами"

– Капець, звичайно, ніііі, хороша подруга

На цьому скандал не вичерпався. Клітіна попалася на дипломатичному листуванні з пранкером "Джокером". Так, вона почала виправдовуватися і заявляти, що непричетна. Зі свого боку "Джокер" порадив їй розмістити пост про сім'ю і написати, що вона щаслива. "Покажу це Вові, щоб зрозумів, що фейк", – додав він.

Олександра Клітіна

Через кілька хвилин чиновниця так і зробила. На її сторінці у Facebook з'явилося фото чоловіка і сина. "Джокер" знову підколов Клітіну. "Текст напиши", – відреагував він.

Крім того, замахнулася Клітіна і на ціле міністерство. Вона розповіла про свої проблеми в роботі з главою відомства Владиславом Криклієм і написала, що могла б і сама впоратися з галуззю. Після цього вона дала провальну пресконференцію, і її звільнили з міністерства.

"Анал табу!" Як Яременко у Раді повій замовляв

Гучний секс-скандал досяг і народного депутата, голову комітету у закордонних справах Богдана Яременка.

Просто під час засідання парламенту він листувався з повіями, а момент впіймали фотографи. На смартфоні в руках чоловіка є два чати зі знайомствами: "Мережа знайомств Мам..." і "Loveeto". На початку листування з якоюсь дівчиною чоловік дізнався умови зустрічі з нею.

"Привіт. Місце твоє. Секс захищений, класика і орал. Анальний – табу. Час – 100 доларів. Дві години – 150. На ніч не залишаюся. Побажання можна", – відповіла вона.

Листування Яременка

Журналісти видання стверджують, що листувався з дівчиною саме Богдан Яременко. Пізніше він підтвердив, що листування було в його телефоні, але назвав його сфабрикованим. Однак з'явилося підтвердження, що нардеп уже давно зареєстрований у соцмережі для знайомств. Також він заявив, що дружина дзвонила йому після інциденту і нібито подякувала.

За деякий час скандальний нардеп Яременко відзначився ще однією витівкою в сесійній залі Ради. Під час засідання він милувався дівчатами в додатку для знайомств Tinder.

У "Слузі народу" є психічно хворі?

Саме такою заявою ошелешив глава Офісу президента Андрій Богдан.

"Там є люди, які раніше на ринку продавали фрукти, є весільні фотографи. Там різні люди. Частина нашої роботи – це формувати з них команду... Є там і божевільні люди, психічно хворі. Зріз суспільства. Наука не встановила, хто така психічно здорова людина, у кожного з нас є фобії, і у вас, і у мене. Є еталон психічно здорової людини. Хтось почувається твариною – що ми можемо зробити", – заявив Богдан.

Пізніше глава ОП спробував пом'якшити свою риторику, але ситуацію це суттєво не змінило. Він заявив, що нинішнє скликання ВР складається з експертів, а журналісти висмикнули із загальної картини лише слова про психів.

Зеленський вигнав "розбійника"

Дуже цікавий і скандальні випадок трапився за тиждень до позачергових парламентських виборів у липні 2019 року. Президент України Володимир Зеленський вигнав із зали секретаря Бориспільської міськради Ярослава Годунка.

"Коли багато кричать, я завжди прошу знайти мені в інтернеті щось про людину, яка дуже багато кричить. Я у своєму віці, мені 42 роки, бачив дуже багато людей. Я тут прочитав у газеті, скажіть, це правда чи ні? Член "Батьківщини", секретар Бориспільської міської ради раніше судимий за ч. 3 ст. 142 КК України "Розбій", пов'язаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень... Ярославе Миколайовичу, це ви? Вийди звідси! Вийди, розбійнику! Погано чуєш? Англійською – еxit. Ідіть", – зірвався Зеленський.

Однак Годунок не погодився з ним і вступив у словесну суперечку. "Смски йому дають читати, дурниці всілякі!" – сказав він, згадавши слова під час інавгурації, що "всі ми президенти". Після цього охорона президента вигнала Годунка із зали.

Скандал став справжнім хітом у мережі. Саму лише новину про цю подію на OBOZREVATEL прочитали понад 1 млн разів.

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