"Війська вже на кордоні!" Порошенко заявив про готовність Росії напасти на Україну

На кордоні з Україною стоять російські військові дивізії, які готові вторгнутися на територію нашої країни.

Про це на Раді регіонального розвитку Івано-Франківської області заявив президент України Петро Порошенко, передає Укрінформ. Глава держави зазначив, що після окупації Криму та агресії на Донбасі слід абсолютно реально сприймати загрозу російського вторгнення.

"Зараз на кордоні стоять (російські. — Ред.) дивізії, готові до вторгнення. І після незаконної анексії Криму, після агресії проти нашої держави на Сході ми маємо абсолютно реально сприймати цю загрозу", — наголосив Порошенко.

Президент додав, що на лінії фронту щодня відбуваються збройні провокації та обстріли, внаслідок яких гинуть українські військовослужбовці.

"А ще Кремль відмовляється виконувати взяті на себе міжнародні зобов'язання, і бери хоч свободу мореплавання у Керченській протоці, хоч виконання Мінських угод, хоч деокупацію Азовського моря, хоч повернення українського суверенітету до Криму, — Кремль продовжує гібридну війну проти нашої держави. І про все це я нагадую напередодні 31 березня, бо нам треба бачити справжню ставку на цих виборах", — розповів Порошенко.

Петро Порошенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Петро Порошенко розповів, як поверне Крим.

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