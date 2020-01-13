"Вийшов сухим із води": в США пояснили "мовчання" Зеленського про збитий український Boeing

Президент України Володимир Зеленський витримав дипломатичний баланс у розслідуванні про збитий в Ірані Boeing 737 (літак МАУ), утримавшись від різких заяв.

Про це йдеться у матеріалі американського видання The Washington Post, де аналітики наголосили, що напередодні трагедії Зеленський "опинився між США та Іраном" через вбивство генерала Касема Сулеймані за наказом президента Дональда Трампа.

Зазначається, що перед Зеленським з'явилося завдання: досягти співпраці з двома країнами, не підтримуючи жодну зі сторін конфлікту.

"Знову Зеленський пройшов тонкий дипломатичний баланс і вийшов сухим із води. Для новачка в політиці у нього, здається, є гостре відчуття, як утихомирити протиборчі угруповання, щоб захистити інтереси України", – вважає вчена з Центру Вілсона Ніна Янкович.

Перед Зеленським було завдання "уникнути ще більшого міжнародного розколу", з яким він, на думку аналітиків, впорався.

Володимир Зеленський, колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Вранці 11 січня Іран офіційно повідомив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.

Президент країни Хасан Роухані сказав, що шкодує про трагедію і висловлює глибокі співчуття у зв'язку із катастрофою.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини у катастрофі літака МАУ, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.

Хасан Роухані на своїй сторінці у Twitter написав, що Іран виплатить компенсацію родинам 176 жертв.

У "Міжнародних авіалініях України" повідомили, що знали про те, що їхній літак Boeing 737 зазнав аварії не випадково.

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