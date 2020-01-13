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13 січня • оновлено в 10:07
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"Вийшов сухим із води": в США пояснили "мовчання" Зеленського про збитий український Boeing

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Президент України Володимир Зеленський витримав дипломатичний баланс у розслідуванні про збитий в Ірані Boeing 737 (літак МАУ), утримавшись від різких заяв.

Про це йдеться у матеріалі американського видання The Washington Post, де аналітики наголосили, що напередодні трагедії Зеленський "опинився між США та Іраном" через вбивство генерала Касема Сулеймані за наказом президента Дональда Трампа.

Зазначається, що перед Зеленським з'явилося завдання: досягти співпраці з двома країнами, не підтримуючи жодну зі сторін конфлікту.

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"Знову Зеленський пройшов тонкий дипломатичний баланс і вийшов сухим із води. Для новачка в політиці у нього, здається, є гостре відчуття, як утихомирити протиборчі угруповання, щоб захистити інтереси України", – вважає вчена з Центру Вілсона Ніна Янкович.

Перед Зеленським було завдання "уникнути ще більшого міжнародного розколу", з яким він, на думку аналітиків, впорався.

Володимир Зеленський, колаж

Володимир Зеленський, колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Куни Чан
Куни Чан
Зе поступил как разумный человек, а не как политическая шлюха. Рагулям не нравится. Они хотели чтобы Иран, не желая терпеть оскорбления, выкинул украинцев из страны как неуравновешенных истеричек. Этого добивался свет нации Пеця Потрошенко.
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Bilozor Sergey
Bilozor Sergey
Покажіть ту статтю з вашингтон пост,я щось іі не знайшов
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Круглов Владимир
Круглов Владимир
Одним словом - сыкун...
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