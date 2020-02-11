"Війну потрібно закінчувати, але ..." В РНБО попередили Зеленського про небезпеку

Генерал ВСУ, заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос розповів, що для досягнення миру президенту України Володимиру Зеленському необхідно зберегти національний суверенітет і повернути окуповані території.

В інтерв'ю "Главкому" представник Ради національної безпеки і оборони України заявив, що главі державиперш за все потрібно добитися виведення російських військ.

Заступник секретаря РНБО, генерал ЗСУ Сергій Кривонос glavcom.ua

"Війну потрібно закінчувати, але ми повинні чітко розуміти, що ми отримаємо на виході. Ми не повинні втратити національний суверенітет і повернути свої землі. Тому першочергове завдання президента – домогтися виведення російський військ за наші кордони", – сказав генерал.

На думку Кривоноса, найголовніше зараз – чи вистачить нам терпіння на тлі регулярних провокацій з боку терористів. "Адже ті провокації, які створюються з боку “ЛДНР”, дуже впливають на психіку солдатів", – уточнив він.

Генерал зауважив, що для завершення війни необхідно розробити комплекс заходів всередині країни і на міжнародному рівні.

"Ми чітко розуміємо, що сподіватися можемо перш за все тільки на себе, але без міжнародної підтримки з таким ворогом як Росія, нам буде складно. І тут наші державні інтереси повинні бути на першому місці", – підсумував Кривонос.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський під час свого виступу на економічному форумі в Давосі 22 січня заявив, що Україні потрібно більше підтримки з боку світової спільноти для досягнення миру на Донбасі.

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