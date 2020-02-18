Головна Новини
19 лютого • оновлено в 00:15
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Війна в центрі Європи": Естонія закликала світ допомогти Україні протистояти російській агресії

Читати матеріал російською

Атаки підтримуваних Росією сил на сході України порушують Мінські угоди і повинні бути засуджені міжнародним співтовариством.

Про це в своєму Twitter заявила президентка Естонії Керсті Кальюлайд.

Новини
Росія скликала Радбез ООН через війну в Україні: всі подробиці онлайн

"Україна веде активну війну в центрі Європи. Війну цінностей і принципів. Нам потрібно об'єднатися з Україною", – написала вона.

Керсті Кальюлайд

Керсті Кальюлайд

gazeta.ru

Раніше OBOZREVATEL писав, що президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку російських військ на Донбасі вранці, 18 лютого.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Естонія
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
6
9
Смішно
30
Цікаво
22
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Українці ! Ми
Українці ! Ми
И это и другие заявления тех маленьких Балтийских государств, которое должен был выдать четко с своих уст Зю, позорище !
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Эстония призвала мир помочь Украине противостоять российской агрессии. Об этом в своем Twitter заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Весь мир читает Twitter президента Эстонии Керсти Кальюлайд
Показать комментарий полностью
Ответить
1
4
Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
а чё невесьмирснами
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3

Новини політики

Топпублікації

Топблоги