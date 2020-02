"Війна в центрі Європи": Естонія закликала світ допомогти Україні протистояти російській агресії

Атаки підтримуваних Росією сил на сході України порушують Мінські угоди і повинні бути засуджені міжнародним співтовариством.

Про це в своєму Twitter заявила президентка Естонії Керсті Кальюлайд.

"Україна веде активну війну в центрі Європи. Війну цінностей і принципів. Нам потрібно об'єднатися з Україною", – написала вона.

Today's attacks by Russian-backed forces in Eastern Ukraine violate the Minsk Agreements and have to be condemned by the international community. Ukraine is fighting a hot war in the middle of Europe. A war of values and principles. We need to stand united with Ukraine.