Війна на морі: Росія створить нові проблеми Україні

Україна втратила Азвоское море, дозволивши Росії будувати Кримський міст, а тепер Кремль буде спеціально створювати проблеми у Чорному морі.

Про це йдеться у блозі військового експерта Олега Жданова на OBOZREVATEL, який зазначає, що Росія намагається максимально захистити себе від України і тиснутиме доти, доки Київ не заспокоїться з Кримом.

"Навіть те, що вони частково закривають акваторії Чорного моря під виглядом проведення навчань і стрільб, свідчить, що вони намагаються тримати буферну зону безпеки навколо Криму. Звісно ж, росіяни не зможуть закрити нам доступ до Чорного моря і заблокувати Одесу. Цього їм не дозволить зробити географія. є ще Болгарія, Румунія і навіть з урахуванням проведення навчань є норми, за якими росіяни мають право закрити акваторію, а не повністю всю затоку в районі Одеси", - зазначає він.

За словами Жданова, доведеться просто терпіти незручності і обходити райони навчань, про які буде заявлено, але в той же час про блокаду Одеси не йдеться взагалі.

"Зараз росіяни не підуть на конфронтацію з ЄС. Навпаки - їм потрібна хоча б чиясь підтримка. Їхній стратегічний партнер Китай зайняв позицію очікування. Тому Євросоюз єдиний, хто може зараз підтримати Росію у протистоянні зі США. До речі, саме для цього Володимир Путін і їде в Берлін. Там він шукатиме підтримку і гроші. Адже такі американські санкції - це заборона на підтримку Росії з виплати зовнішніх боргів. А в наступному році їм тільки одних відсотків треба виплатити на 20 млрд. Тому росіяни не будуть повністю перекривати акваторію в Чорному морі, щоб не викликати гнів ЄС. А ось псувати нерви нам ще й як будуть", - пояснив Жданов.

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