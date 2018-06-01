Вихід з СНД: Україна зробила черговий крок

Україна відкликає 2 дипломатів зі складу статутних органів Співдружності Незалежних Держав відповідно до доручення Президента України Петра Порошенка.

Як повідомили в Міністерстві закордонних справ України на запит "Українських Новин", незважаючи на те, що свого часу Україна не підписала Статут СНД, представники держави до 2014 року брали повноформатну участь в роботі 3 статутних органів Співдружності: Ради глав держав, Ради глав урядів і Ради міністрів закордонних справ.

Відзначається, що після 2014 року українська сторона припинила свою участь в діяльності цих органів.

Також Україна мала свої квотні посади в координаційний орган СНД - Виконавчому комітеті (заступник голови Виконкому - Виконавчого секретаря СНД, директор правового департаменту, заступник директора департаменту економічного співробітництва - начальник відділу), проте в 2014 році відкликала своїх представників і з тих пір не заповнює дані квоти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 квітня президент Петро Порошенко запропонувавКабінету міністрів підготувати пропозиції щодо припинення участі України в статутних органах СНД. Він також оголосив, що внесе до Верховної Ради проект закону про одностороннє припинення дії окремих положень "Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією".

19 травня Порошенко підписав указ про відкликання всіх представників держави з усіх статутних органів Співдружності Незалежних Держав (СНД).

23 травня Порошенко підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України 2 травня 2018 року "Про припинення дії для України окремих міжнародних договорів, укладених в рамках Співдружності незалежних держав".