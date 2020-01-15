"Тупі ідіоти!" Нардеп від "Слуги народу" різко висловився про міністрів

Депутат від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський вважає, що українські міністри не змогли б отримати високі премії до зарплати без протекції прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Про це він заявив журналістам у кулуарах Верховної Ради. Відео опублікували на Youtube-каналі PavlovskyNews (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Нардеп підкреслив, що призначати собі високі премії без результатів – це дурість.

Максим Бужанський

"Якась зворушлива близькість із прем'єр-міністром, мабуть, існує. Ми ж не підозрюємо їх у тому, що у них є якісь успіхи в роботі. Я думаю, що вони дуже тупі, тому що намалювати собі премії без успіхів – потрібно бути відвертими ідіотами", – сказав Бужанський.

А ось один із міністрів, який призначив собі премію майже в 200 тис. грн, Денис Малюська поспішив виправдатися: нібито премії йому потрібні, тому що він не зможе після політичної кар'єри повернутися до своєї колишньої роботи.

"Я, наприклад, після закінчення політичної кар'єри не зможу повернутися до своєї попередньої роботи, якою займався майже 10 років. Тому критично важливо не повністю витратити всі попередні накопичення, але й залишити хоч трохи на потім", – написав він у своєму Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Керівництво Міністерства культури України виписало собі зарплати і премії за підсумками грудня на суму понад 2 мільйони гривень.

Зокрема, рекордні 497,7 тисячі гривень отримав державний секретар Міністерства культури Ростислав Карандєєв.

Водночас перший заступник міністра культури Анатолій Максимчук отримав 405 тисяч гривень, заступниця міністра Ірина Подоляк – майже 395 тисяч гривень.

Глава Міністерства культури України Володимир Бородянський пояснив виплату високих зарплат і премій керівництву відомства в грудні тим, що державна служба повинна пропонувати фахівцям винагороду, що не нижча за середню медіану ринку.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков запропонував заслухати міністрів і прем'єра Олексія Гончарука щодо інформації про високі премії в уряді.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук підтримав ініціативу підвищення зарплат членам уряду.

У Кабінеті міністрів України підняли мінімальний оклад, який отримуватимуть українські топчиновники.

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