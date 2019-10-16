Відведення військ на Донбасі: Зеленський виступив із заявою

Київ чекатиме семи днів тиші на тимчасово окупованій частині Донбасу, щоб відвести війська.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час візиту до Латвії у середу, 16 жовтня.
За його словами, дотримання перемир'я повинна підтвердити місія ОБСЄ.
Володимир Зеленський
Сайт Офісу президента
"Семиденний термін тиші – це не новина для України й усіх учасників Тристоронньої групи в Мінську. Тому ми чекатимемо семи днів тиші. Для нас показником є ОБСЄ, яка має сказати, що так, сім днів не було обстрілів", — підкреслив президент.
За його словами, на сьогодні уже впродовж двох днів тихо. "Віритимемо, чекатимемо, що сім днів буде тиша, і тоді ми можемо говорити про відведення", — сказав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи зірвали переговори в Мінську щодо розведення сил, відмовляючись дотримуватися правила про 7 днів тиші перед початком процесу.
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