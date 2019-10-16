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16 жовтня • оновлено в 14:13
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Відведення військ на Донбасі: Зеленський виступив із заявою

21.3т Читати матеріал російською

Київ чекатиме семи днів тиші на тимчасово окупованій частині Донбасу, щоб відвести війська.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час візиту до Латвії у середу, 16 жовтня.

За його словами, дотримання перемир'я повинна підтвердити місія ОБСЄ.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Сайт Офісу президента

"Семиденний термін тиші – це не новина для України й усіх учасників Тристоронньої групи в Мінську. Тому ми чекатимемо семи днів тиші. Для нас показником є ОБСЄ, яка має сказати, що так, сім днів не було обстрілів", — підкреслив президент.

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За його словами, на сьогодні уже впродовж двох днів тихо. "Віритимемо, чекатимемо, що сім днів буде тиша, і тоді ми можемо говорити про відведення", — сказав він.

Відведення військ на Донбасі: Зеленський виступив із заявою

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи зірвали переговори в Мінську щодо розведення сил, відмовляючись дотримуватися правила про 7 днів тиші перед початком процесу.

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Тема
Відведення військ на Донбасі
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Латвія
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Мир Миру
Мир Миру
Теоретично відвести українські війська можна навіть до кордонів країн НАТО. Але чому Головнокомандувач вважає, що після цього розпочнеться мир?
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Сами стреляем, сами ссылаемся на ОБСЕ, что стрельба не прекратилась. "Хитрый " козацький план.
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
и тут же нацики начнут опять стрелять по мирным селам и ответка с бортом разобранных на запчасти пи.доргов! знаем мы все эти ваши разводы, вы не самые хитрые - вы дико тупые!
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш, для начала разговора тебе просто нужно вышвырнуть оттуда 2% подо.нков и только потом уже будет разговор... они тебе не подчиняются!
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