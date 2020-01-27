"Відсвяткуємо падіння Путіна!" Сенцов виступив із потужною заявою в США

Український режисер Олег Сенцов вважає, що питання звільнення усіх політв'язнів із "лап дракона", яке вкотре анонсував президент Володимир Зеленський, сьогодні є дуже важливим для українців.

Однак глава нашої держави не до кінця усвідомлює, наскільки Путін "грається з ним" у цьому питанні. Така заява з вуст колишнього бранця Кремля прозвучала на зустрічі з представниками української громади в Нью-Йорку, повідомляє "Голос Америки" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, не українцям в усьому світі потрібно продовжувати бути активними для подальшої допомоги Україні в боротьбі з російською агресією.

Сенцов і Путін

"Ми зобов'язані продовжувати цю працю тому, що це наші люди, які перебувають у в'язницях Росії, у підвалах сепаратистів на Донбасі. І їх ще дуже багато", – сказав він.

В цьому його підтримала модераторка зустрічі Марія Генкін, зауваживши, що, попри результативність перемовин Зеленського з Путіним у цьому руслі, це гра на поразку. Водночас, додала вона, українській стороні потрібно усвідомити, що всіх полонених обміняти буде неможливо.

"Зеленський це зрозуміє. Він черпає із відра, у якого немає дна… І нам доведеться за це щось віддавати. Путін це прекрасно знає. Він бачить між нами різницю і грає на цьому. Він намагається завести в русло своїх намірів. Путін не здасться, поки нас не переможе. Однак ми не здамося також", – підкреслив Сенцов.

Олег Сенцов зустрівся із громадою у Нью-Йорку ukrainian.voanews.com

На прощання він подякував волонтерам і представникам організацій, які долучилися до боротьби впродовж п'яти років за його звільнення із незаконного перебування у російській колонії. А також пообіцяв, що наступного разу приїде до Нью-Йорка з'їсти борщу в ресторані української кухні – "щоб відсвяткувати падіння Путіна".

Олег Сенцов зустрівся у Нью-Йорку з українською громадою pic.twitter.com/8ju0uaeBDO — Голоc Амepики (@chastime) January 26, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Нещодавно експолітв'язень Олег Сенцов виступив із промовою на економічному форумі в Давосі, де заговорив про Путіна й війну на Донбасі.

Згодом українець заявив, що не планує починати політичну кар'єру. За його словами, для такого рішення "треба мати дуже сильну мотивацію".

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