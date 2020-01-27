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27 січня • оновлено в 16:45
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"Відсвяткуємо падіння Путіна!" Сенцов виступив із потужною заявою в США

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Український режисер Олег Сенцов вважає, що питання звільнення усіх політв'язнів із "лап дракона", яке вкотре анонсував президент Володимир Зеленський, сьогодні є дуже важливим для українців.

Однак глава нашої держави не до кінця усвідомлює, наскільки Путін "грається з ним" у цьому питанні. Така заява з вуст колишнього бранця Кремля прозвучала на зустрічі з представниками української громади в Нью-Йорку, повідомляє "Голос Америки" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, не українцям в усьому світі потрібно продовжувати бути активними для подальшої допомоги Україні в боротьбі з російською агресією.

Сенцов і Путін

Сенцов і Путін

"Ми зобов'язані продовжувати цю працю тому, що це наші люди, які перебувають у в'язницях Росії, у підвалах сепаратистів на Донбасі. І їх ще дуже багато", – сказав він.

В цьому його підтримала модераторка зустрічі Марія Генкін, зауваживши, що, попри результативність перемовин Зеленського з Путіним у цьому руслі, це гра на поразку. Водночас, додала вона, українській стороні потрібно усвідомити, що всіх полонених обміняти буде неможливо.

"Зеленський це зрозуміє. Він черпає із відра, у якого немає дна… І нам доведеться за це щось віддавати. Путін це прекрасно знає. Він бачить між нами різницю і грає на цьому. Він намагається завести в русло своїх намірів. Путін не здасться, поки нас не переможе. Однак ми не здамося також", – підкреслив Сенцов.

Олег Сенцов зустрівся із громадою у Нью-Йорку

Олег Сенцов зустрівся із громадою у Нью-Йорку

ukrainian.voanews.com

На прощання він подякував волонтерам і представникам організацій, які долучилися до боротьби впродовж п'яти років за його звільнення із незаконного перебування у російській колонії. А також пообіцяв, що наступного разу приїде до Нью-Йорка з'їсти борщу в ресторані української кухні – "щоб відсвяткувати падіння Путіна".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марта Рок
Теми
Обмін полоненими Російсько-український конфлікт
Особи
Олег Сенцов Володимир Путін
Місце
США Нью Йорк
Тег
політв'язень
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Питон Каа
Питон Каа
Поехало украинское "Шапито" на мировые гастроли, зарабатывать гроши на пропитание, а то того и гляди политическая конъюнктура изменится... Удачи, клоуны, щедрых вам чаевых...
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Долгопят последний раз в Нью-Йорке)))
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
А где сама украинская община?
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