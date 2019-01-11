''Відрубаю руки'': Гриценко жорстко пригрозив українським корупціонерам

Лідер партії "Громадянська позиція", кандидат у президенти України Анатолій Гриценко пообіцяв, що жорстко каратиме за корупцію і кумівські відносини у владі.

Крім того, він запевнив, що сам також ніколи не дозволить собі бути причетним до подібних злочинів. Свою позицію політик виклав, виступаючи на Форумі демократичних сил у Києві 11 січня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Анатолій Гриценко Прес-служба "Громадянської позиції"

"Я вам гарантую, що у президента України не буде офшорів, власності за кордоном, я гарантую, що піраміда корупції перетвориться на трапецію в перший день мого вступу на посаду президента. Вгору більше не треба. Тільки десь хтось — обрубаю руки. Фігурально. Ніяких "любих друзів" не буде. Це все дуже важливо. Важливо відновити довіру. Слово "олігарх" Україна забуде", — категорично висловився Гриценко.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, політик заявив, що в найближчі кілька років Україні доведеться зіткнутися з новими економічними війнами і війнами за ресурси, які вона зуміє пережити.

Також він розповів, що має намір провести масштабну реформу армії, коли стане главою держави.

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