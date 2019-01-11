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''Відрубаю руки'': Гриценко жорстко пригрозив українським корупціонерам

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Лідер партії "Громадянська позиція", кандидат у президенти України Анатолій Гриценко пообіцяв, що жорстко каратиме за корупцію і кумівські відносини у владі.

Крім того, він запевнив, що сам також ніколи не дозволить собі бути причетним до подібних злочинів. Свою позицію політик виклав, виступаючи на Форумі демократичних сил у Києві 11 січня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

Прес-служба "Громадянської позиції"

"Я вам гарантую, що у президента України не буде офшорів, власності за кордоном, я гарантую, що піраміда корупції перетвориться на трапецію в перший день мого вступу на посаду президента. Вгору більше не треба. Тільки десь хтось обрубаю руки. Фігурально. Ніяких "любих друзів" не буде. Це все дуже важливо. Важливо відновити довіру. Слово "олігарх" Україна забуде", — категорично висловився Гриценко.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, політик заявив, що в найближчі кілька років Україні доведеться зіткнутися з новими економічними війнами і війнами за ресурси, які вона зуміє пережити.

Також він розповів, що має намір провести масштабну реформу армії, коли стане главою держави.

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Особа
Анатолій Гриценко
Місце
Україна
Тег
Громадянська позиція
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Некацап Жора
Некацап Жора
Когда кандидаты, они всем руки рубают и друзей сажают за коррупцию.
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
Не верю.......
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Добрейший человек, но может и шашкой рубануть, ведь диктатор, только пока ещё не признанный:)
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