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''Відрубані щупальця Москви'': Чубаров вказав на важливий нюанс Томосу

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Питання про надання Томосу про автокефалію Православної церкви України набагато ширше від релігії.

Таку думку висловив народний депутат України (БПП), лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці в Facebook. "Нарешті відрубані отруйні щупальця Москви, які не давали вільно розвиватися українській нації протягом століть", – підкреслив він.

За його словами, українська нація отримала один із найпотужніших чинників, який буде забезпечувати і охороняти справжню незалежність України.

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Отримання Томосу

Отримання Томосу

Кореспондент

"Наступними такими факторами повинні стати членство України в НАТО і ЄС, перетворення Автономної Республіки Крим у Кримськотатарську національно-територіальну автономію у складі України", – запевнив Чубаров.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, підписав Томос про надання автокефалії Православній церкві України.

  • Він привітав українців із настанням історичної події і зазначив, що до цього дня Україна і її правителі йшли багато століть, починаючи від князя Володимира і княгині Ольги.

  • Пізніше в мережі опублікували переклад тексту Томосу.

  • У Російській православній церкві гнівно відреагували на надання Православній церкві України Томосу Вселенським патріархом Варфоломієм. Зокрема, голова синодального відділу Московського патріархату із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда назвав цей історичний документ "простим папером".

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Незалежність УПЦ
Особа
Рефат Чубаров
Місце
Україна
Теги
Томосєдина церква
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Движемся в НАТО и ЕС, а кацапопидары движутся в жопу!
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Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
Украинцы! Чубаров у вас Крым забирает!
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Ильчук Андрей, эка ты животное))))тьфу на тебя
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Ivanov Valeriy, пасть свою после ишака подмой, подхуйловое животное
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Эка...даже дурачок без войска поддержал))))))))))))
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом, )))+
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Andreevski Andrey, ты мой член у себя по рту лучше руками поддерживай да активней мотай головой.
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