''Відрубані щупальця Москви'': Чубаров вказав на важливий нюанс Томосу

Питання про надання Томосу про автокефалію Православної церкви України набагато ширше від релігії.
Таку думку висловив народний депутат України (БПП), лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці в Facebook. "Нарешті відрубані отруйні щупальця Москви, які не давали вільно розвиватися українській нації протягом століть", – підкреслив він.
За його словами, українська нація отримала один із найпотужніших чинників, який буде забезпечувати і охороняти справжню незалежність України.
Отримання Томосу
Кореспондент
"Наступними такими факторами повинні стати членство України в НАТО і ЄС, перетворення Автономної Республіки Крим у Кримськотатарську національно-територіальну автономію у складі України", – запевнив Чубаров.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, підписав Томос про надання автокефалії Православній церкві України.
Він привітав українців із настанням історичної події і зазначив, що до цього дня Україна і її правителі йшли багато століть, починаючи від князя Володимира і княгині Ольги.
Пізніше в мережі опублікували переклад тексту Томосу.
У Російській православній церкві гнівно відреагували на надання Православній церкві України Томосу Вселенським патріархом Варфоломієм. Зокрема, голова синодального відділу Московського патріархату із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда назвав цей історичний документ "простим папером".
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