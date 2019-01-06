''Відрубані щупальця Москви'': Чубаров вказав на важливий нюанс Томосу

Питання про надання Томосу про автокефалію Православної церкви України набагато ширше від релігії.

Таку думку висловив народний депутат України (БПП), лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці в Facebook. "Нарешті відрубані отруйні щупальця Москви, які не давали вільно розвиватися українській нації протягом століть", – підкреслив він.

За його словами, українська нація отримала один із найпотужніших чинників, який буде забезпечувати і охороняти справжню незалежність України.

Отримання Томосу Кореспондент

"Наступними такими факторами повинні стати членство України в НАТО і ЄС, перетворення Автономної Республіки Крим у Кримськотатарську національно-територіальну автономію у складі України", – запевнив Чубаров.

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