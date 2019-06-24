"Відрізати баранячими ножицями": Гриценко дав несподівану пораду Зеленському

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко закликав президента України Володимира Зеленського виключити можливість впливу на чиновників і суддів.

З таким зверненням політик виступив в ефірі телеканалу ICTV у понеділок, 24 червня. "Нехай своїм указом відріже баранячими ножицями сотки і двохсотки урядового зв'язку від усіх депутатів, суддів, ДБР і так далі. Щоб ніхто не впливав..." - закликав Гриценко.

"Нехай своїм указом дасть перевірити на поліграфі прем'єр-міністра, генпрокурора, голову СБУ і далі по вертикалі. Багато хто почне бігти. Запитати, чи брав хабарі, чи лобіював чийсь бізнес, чи прикривав кримінальні справи, будучи чиновником", - заявив він.

Анатолій Гриценко скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гриценко закликав українського президента також "показати зуби" ПАРЄ у зв'язку з ситуацією навколо Росії.

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