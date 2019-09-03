Зеленський хоче "крові": що загрожує нардепам за кнопкодавство і прогули

Кнопкодавство і прогули — одні з основних проблем українського парламенту. Саме тому президент України Володимир Зеленський запропонував жорстко карати нечесних нардепів — одразу ж позбавляти мандатів.

Яка ціна голосування за сусіда і чи буде від цього якийсь ефект — розбирався OBOZREVATEL.

Головне:

Один із перших законопроектів Зеленського — позбавлення мандата за неперсональне голосування, а також систематичні прогули;

Це серйозна проблема для українського парламенту, адже часто нардепи голосують за своїх колег, які просто прогулюють робочі засідання;

Раніше сам Зеленський пропонував таких обранців штрафувати від 51 до 85 тисяч гривень;

Судячи з усього, законопроект Зеленського в Раді ухвалять. Нардепи від "Слуги народу" ідею підтримують;

Юристи ж хочуть бачити конкретику — хто саме визначатиме прогули і кнопкодавство нардепів, а також як їх будуть позбавляти мандата.

Зеленський хоче "крові"

В Україні роками процвітає кнопкодавство. Це коли народний депутат голосує не тільки за себе, але й за свого сусіда, або одразу за декількох колег. Незважаючи на те, що в законі прописано саме персональне голосування щодо кожного рішення — нардепи відверто плюють на це правило.

Найчастіше випадки кнопкодавства зустрічаються під час голосування за важливі рішення. Не секрет, що нардепи минулих скликань часто прогулювали роботу, натомість за них голосували ось такі колеги.

Організація "Чесно" за підсумками роботи Ради 8-го скликання склала цілий рейтинг народних обранців, які найчастіше порушують закон неперсональним голосуванням. Його очолив позафракційний нардеп-мажоритарник Антон Яценко, який 127 разів натискав кнопки за своїх колег. Далі в рейтингу йдуть екснардеп від БПП Андрій Шинькович, екснардеп від "Народного фронту" Андрій Іванчук та інші.

У ЗМІ не складно знайти відеофрагменти з неперсональним голосуванням народних обранців із різних фракцій. Так, у червні народна депутатка від ВО "Батьківщина" Олександра Кужель розкладала картки для голосування всієї фракції, якої просто не було на робочому місці.

А тут кнопкодавством займається й Антон Яценко.

Аналогічна біда і з прогулами. Наприклад, позафракційний нардеп Дмитро Ярош прогуляв більше 90% всіх засідань парламенту. На одному рівні з ним рекордсменами за прогулами в парламенті можна вважати екснардепа від "Опозиційного блоку" Дмитра Добкіна, позафракційних нардепів Євгена Бакуліна і Сергія Клюєва, нардепа Вадима Рабіновича і багатьох інших.

Побороти цю напасть зголосився президент Володимир Зеленський. У перший день роботи нового парламенту він подав законопроект №1027, який передбачає зміни до Конституції. Текст доповнений також іншими причинами, які стають основою для позбавлення депутатського мандата:

Кнопкодавство — неперсональне голосування народного депутата, факт якого повинен встановлювати суд.

Прогули — відсутність без поважних причин на третині пленарних засідань Ради або комітетів парламенту протягом однієї сесії. У такому випадку повноваження нардепа припиняє Верховний суд.

Переїзд до іншої країни для постійного проживання і припинення громадянства України. У такому випадку його повноваження припиняє Верховна Рада.

Володимир Зеленський

Депутатам, які вирішать скласти повноваження, пропонується самостійно оголошувати заяву у Верховній Раді, а не писати її на ім'я спікера, як раніше. Крім того, в разі смерті народного обранця, його повноваження припиняються автоматично без рішення парламенту.

Що думають юристи і "слуги народу"

Нардепи від "Слуги народу" в унісон підтримують ініціативу Зеленського. Наприклад, народна обраниця Марина Бардіна пояснює, що не всі депутати сумлінно ставляться до своїх обов'язків, а тому маємо блокування роботи комітетів, порожній сесійний зал і режим "піаніно" під час голосувань.

"Пора подорослішати українському депутату і відповідально ставитися до своєї роботи. Уявіть, якби вчитель прогулював свої уроки або водій автобуса їздив рандомним маршрутом — їх би звільнили. То чому депутати продовжують працювати, не виконуючи законодавство?" — розповіла OBOZREVATEL Бардіна.

Її колега з парламенту, заступник голови фракції "СН" Дмитро Соломчук вважає, що найефективніша зброя проти недобросовісних нардепів — позбавлення мандата. Ніякі штрафи тут не допоможуть.

"Найефективніше забирати мандат. Навряд чи хтось захоче віддавати його через іншого депутата. Ті народні обранці, які звикли прогулювати і кнопкодавити — зазвичай небідні й штраф для них ніщо, а ось втратити мандат вони бояться. Це змусить їх запам'ятати своє робоче місце в Раді й працювати там", — пояснив він OBOZREVATEL.

Юрист Олександр Марусяк загалом позитивно оцінює ідею позбавляти мандата за кнопкодаство і прогули. Він упевнений, що це повинно дисциплінувати нардепів. Але якщо й затверджувати такий механізм — його необхідно чітко прописати.

Фракція "Слуги народу"

"У разі внесення цих змін до Конституції, необхідно передбачити процедурну реалізацію таких ініціатив. Наприклад, у який спосіб буде встановлюватися відсутність нардепа на пленарних засіданнях?

Судам якої юрисдикції будуть підсудні справи про неперсональне голосування і в якому порядку суд буде все це розглядати? Як бачимо, для того, щоб ця ідея запрацювала ефективно, необхідно підготувати відповідну законодавчу базу, яка не залишить недобросовісним депутатам можливості уникнути відповідальності", — розповів OBOZREVATEL Марусяк.

Раніше говорили про штрафи

Цікаво нагадати, що раніше Володимир Зеленський пропонував карати недобросовісних нардепів штрафами. Для цього він ще в червні вніс законопроект №10394.

Відповідальність за неперсональне голосування передбачатиме штрафи від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 85 тисяч гривень).

"Проектом закону пропонується встановити кримінальну відповідальність за вчинення народним депутатом України будь-яким способом голосування у Верховній Раді України та/або її органах замість іншого народного депутата (неперсональне голосування).

Таке діяння каратиметься штрафом від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тис. грн — 85 тис. грн)", — йшлося в пояснювальній записці.

Правда, судячи з усього, від цієї ідеї вирішили відмовитися.

Як роблять за кордоном?

За кнопкодавство прийнято карати в більшості цивілізованих країн світу. Навіть більше — це вважається нонсенсом або чимось негідним.

Наприклад, у німецькому Бундестазі голосують підняттям руки і підрахунок голосів проходить "на око". У Британії, як пише портал програми "Ради", кожен член парламенту голосує гучним і чітким "Згоден" або "Не згоден", а також фізичним переміщенням по залу засідань.

У польському Сенаті ухвалюють рішення шляхом підняття рук або особистого електронного голосування. У квітні 2016 депутатку, яка проголосувала за свого колегу, виключили з партії і закликали скласти мандат.

Позбавляють мандата за прогули в Британії і Канаді. У багатьох країнах за таке порушення знімають частину заробітної плати, наприклад, як у Латвії — 20% за наступний прогул без поважної причини.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал