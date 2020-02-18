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18 лютого • оновлено в 13:37
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Відповідь Росії: в Раді нагадали Путіну про українську Кубань

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Україна у відповідь на територіальні претензії президента Росії Володимира Путіна повинна піднімати питання про українську приналежність Кубані.

Таку заяву зробив в ефірі ObozTV народний депутат України від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко. За його словами, 60% жителів цього регіону РФ ще недавно називали себе українцями.

"Путін весь час робить якісь заяви. Під час останньої своєї прес-конференції він знову сказав про те, що від Харкова до Одеси – "Новоросія"... Він знову виставив територіальні претензії до України. Чому б Україні не згадати історію таких земель, як Кубань, де офіційно за переписами 100 років тому, навіть у 30-і роки, 60% населення називали себе українцями? Українська мова була панівною там", – заявив депутат.

"Тоді ця історія з територіальними претензіями буде нескінченною. На територіальну претензію до нас завжди знайдеться територіальна претензія від нас", – зазначив Гончаренко.

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Нардеп нагадав, що 16 лютого була річниця створення в 1918 році Кубанської народної республіки.

"Ця республіка була в своїй більшості українською – україномовною, з українськими традиціями. Більш того, Кубанська народна республіка прагнула до об'єднання з великою Україною, приїжджали делегації до гетьмана Скоропадського, було спілкування. Хоча потім більшовики розтоптали і український національно-визвольний рух, і Кубань затопили в крові, а потім був геноцид і так далі", – заявив він.

"Величезна політика русифікації на Кубані призвела до того, що Кубань багато в чому втратила українську ідентичність, але все-таки досі вона там є, і вона відчувається. Тому ми створили міжфракційне об'єднання "Кубань". Мета – залучати тих, хто відчуває в собі українське коріння, до України. Наше завдання – не давати забути про те, що є території, де дуже сильна українська ідентичність... Ми маємо на увазі людей і культуру", – пояснив Гончаренко.

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Карта України з Кубанню в складі

Карта України з Кубанню в складі

censor.net.ua

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Теми
Російсько-український конфлікт Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особи
Олексій Гончаренко Володимир Путін
Місце
Україна
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Пети Moщи
Пети Moщи
То то oбoccaныe BCУ от кубенских казачков бегали, а те просто о принадлежности к украине хотели сказать)))
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
да уже надоел...на Кубани выступи и тебе там возразят..из больницы выйдешь,можешь ещё что нибудь присоединить.
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1
0
- Справедливость
- Справедливость
Кубань, Крим, Донбас - це УКРАЇНА ! ! ! https://i.obozrevatel.com/2016/6/8/460261.jpg?size=900x600
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3
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
- Справедливость, Убогий, поведай ка на каких колчаковских фронтах, и в каких сражениях, Украина сдобула эти земли???
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2
1
Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
- Справедливость, повторяйте на ночь не менее 100 раз - поможет увидеть жовто-блакитные сны.
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