"Мізків більше, ніж у мене": Зеленський виступив на iForum

Президент України Володимир Зеленський виступив на конференції iForum, де розповів про нововведення, які планує впроваджувати в країні.

Наприклад, як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, він хоче відмовитися від рамок-металодетекторів на масових заходах і готовий замінити їх на альтернативу, яку йому запропонують. До присутніх на заході він звертався у властивій йому жартівливій манері і без офіціозу. Характерно, що говорив Зеленський російською мовою (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У вас у всіх мізків набагато більше, ніж у мене. Ну, так. Ну, у мене є, звичайно. І я точно не хочу вам сьогодні обіцяти, що протягом п'яти років ми зробимо тисячу заводів "Тесла", "Гіперлуп" буде між цими заводами, Ілон Маск розрізатиме стрічку і буде міністром. Але я знаю точно, чому я тут", — звернувся він до учасників форуму.

Крім того, він анонсував запуск масштабного проекту "Ліфт" по всій країні. Він стартує в кінці травня і ставить за мету залучення до команди президента і в державні структури людей з народу. Спеціально під них Зеленський має намір відкривати вакансії. На них будуть відбирати людей, які надішлють найяскравіші заявки та ідеї. Займатися цим проектом буде радник президента Михайло Федоров.

Зеленський на iForum

Зеленський на iForum

Зеленський на iForum

Зеленський на iForum

Зеленський на iForum

Зеленський на iForum

Зеленський на iForum

Як повідомляв OBOZREVATEL, на сайті президента України 22 травня зареєстрована електронна петиція за відставку Володимира Зеленського. Станом на 13:20 четверга, 23 травня, її підписали понад 17,5 тисяч українців. У петиції йдеться, що дії нового глави держави розчарували народ.

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