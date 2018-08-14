Відень визнано найкомфортнішим для життя містом у світі

Автори рейтингу найкомфортніших для проживання міст світу Global Liveability Index 2018 журналу The Economist визнали Відень найкращим містом планети. Київ значно поліпшив свої позиції.Столицю Австрії Відень визнали найкомфортнішим для проживання містом світу. До такого висновку дійшли автори рейтингу комфортності міст планети Global Liveability Index 2018, що проводиться виданням The Economist. Рейтинг оприлюднено в вівторок, 14 серпня.

На другому місці в списку міст з найкращими умовами для життя - австралійський Мельбурн, який очолював рейтинг сім останніх років поспіль. Третє місце посіла японська Осака, на четвертому - Калгарі в Канаді. Ще одне австралійське місто Сідней опинилося на п'ятій позиції у рейтингу. В першу десятку списку також потрапили Ванкувер, Торонто, Токіо, Копенгаген і Аделаїда.

З міст Німеччини найкращі показники у рейтингу має Франкфурт, котрий опинився на 12-му місці. Ще одне німецьке місто Гамбург, що торік увійшло до десятки найкомфортніших міст світу, цього разу посіло лише 18-ту позицію. Найдорожче місто Німеччини - Мюнхен - посіло 21-шу позицію.

Щодо відомих європейських туристичних столиць, найкращу позицію має Париж - 19 місце. Берлін опинився на 25-му місці. Лондон розташувався на 48-му місці.

У Києві стало комфортніше

Примітним у цьогорічному рейтингу стало також істотне покращення позицій української столиці. Київ піднявся з 131-ї торік до 118-ї позиції у цьогорічному переліку.

Найгіршим для проживання з міст світу, які увійшли до рейтингу, визнано сирійський Дамаск, який посів останнє 140-е місце. Крім Дамаска, "пасуть задніх" у списку Дакка (Бангладеш), Лагос (Нігерія), Карачі (Пакистан) та Порт-Морбсі (Папуа-Нова Гвінея).