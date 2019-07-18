"Віддасть наказ": Зеленський готовий до наступу на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський у разі необхідності готовий віддати наказ про наступ на Донбасі.

Про це в інтерв'ю "Цензору" заявив радник глави держави, член партії "Слуга народу" Микита Потураєв. За його словами, в команді Зеленського готові до будь-якого сценарію на фронті.

"Ми повинні бути готові до будь-якого варіанту розвитку подій. Ми сто разів це обговорювали. Володимир Зеленський – людина дуже рішуча", – сказав він.

"Чи буде Зеленський готовий віддати наказ про загальну мобілізацію, про те, щоб захищатися до кінця, триматися за кожну п'ядь землі – так. Якщо настане ситуація, за якої необхідно буде рушити вперед – він віддасть такий наказ. Просто для нього людське життя дуже багато значить", – заявив Потураєв.

Зеленський на Донбасі president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні помічник Зеленського пообіцяв вигідну "угоду" з Путіним щодо конфлікту на Донбасі.

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