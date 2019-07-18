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"Віддасть наказ": Зеленський готовий до наступу на Донбасі

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Президент України Володимир Зеленський у разі необхідності готовий віддати наказ про наступ на Донбасі.

Про це в інтерв'ю "Цензору" заявив радник глави держави, член партії "Слуга народу" Микита Потураєв. За його словами, в команді Зеленського готові до будь-якого сценарію на фронті.

"Ми повинні бути готові до будь-якого варіанту розвитку подій. Ми сто разів це обговорювали. Володимир Зеленський – людина дуже рішуча", – сказав він.

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"Чи буде Зеленський готовий віддати наказ про загальну мобілізацію, про те, щоб захищатися до кінця, триматися за кожну п'ядь землі – так. Якщо настане ситуація, за якої необхідно буде рушити вперед – він віддасть такий наказ. Просто для нього людське життя дуже багато значить", – заявив Потураєв.

Зеленський на Донбасі

Зеленський на Донбасі

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні помічник Зеленського пообіцяв вигідну "угоду" з Путіним щодо конфлікту на Донбасі.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Микита Потураєв Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Пыздец Неньке...
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Николаев Олег
Николаев Олег
В Кремле паника, это понятно.
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Иванов Сергей
Иванов Сергей
«Просто для него человеческая жизнь очень много значит". Это понятно. Приказ о наступлении? Да легко. Всеобщая могилизация? Да запросто. Война до последнего х-ла? Да без проблем. Похоже что в критерии «человеческой» жизни жизнь хох лов не очень-то и вписывается. Печалька.
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