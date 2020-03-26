Відбулося засідання ТКГ щодо Донбасу: що вирішили

У четвер, 26 березня, відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі

Через епідемію коронавірусу зустріч проходила в форматі відеоконференції. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

"Ключові питання, які були порушені українською стороною, стосувалися ситуації безпеки на Донбасі і взаємного звільнення утримуваних осіб", – йдеться у повідомленні.

Війна на Донбасі

На зустрічі Україна підтвердила прихильність режиму стійкого і повного припинення вогню і закликала учасників ТКГ підтримати цю ініціативу. Також обговорювалося формування списків для взаємного звільнення бранців.

Крім того, учасники ТКГ продовжили консультації з наступних ділянок розведення сил і засобів, враховуючи насамперед гуманітарні критерії.

Під час засідання жодних документів підписано не було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардепка Ірина Верещук розповіла, що Україна розглядає можливість створення консультативної ради, куди увійдуть представники окупованих районів Донецької та Луганської областей, які не належать до керівництва "Л/ДНР".

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