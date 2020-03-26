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26 березня • оновлено в 22:36
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Відбулося засідання ТКГ щодо Донбасу: що вирішили

7.1т
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У четвер, 26 березня, відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі

Через епідемію коронавірусу зустріч проходила в форматі відеоконференції. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

"Ключові питання, які були порушені українською стороною, стосувалися ситуації безпеки на Донбасі і взаємного звільнення утримуваних осіб", – йдеться у повідомленні.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

На зустрічі Україна підтвердила прихильність режиму стійкого і повного припинення вогню і закликала учасників ТКГ підтримати цю ініціативу. Також обговорювалося формування списків для взаємного звільнення бранців.

Крім того, учасники ТКГ продовжили консультації з наступних ділянок розведення сил і засобів, враховуючи насамперед гуманітарні критерії.

Під час засідання жодних документів підписано не було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардепка Ірина Верещук розповіла, що Україна розглядає можливість створення консультативної ради, куди увійдуть представники окупованих районів Донецької та Луганської областей, які не належать до керівництва "Л/ДНР".

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Війна на Донбасі мінські домовленості
Місце
Україна
Тег
Донбас
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Kujdycz Emilian
Kujdycz Emilian
Як не Ермак, то Верещук. Де їх так вишколили? Хто їм дає такі завдання - все на шкоду Україні.
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Явка с повиной:"Ключевые вопросы, которые были НАРУШЕНЫ УКРАИНСКОЙ СТОРОНОЙ, касались ситуации безопасности на Донбассе и взаимного освобождения удерживаемых лиц". На мове тоже "порушенi".
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2
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Коллаборанты все никак не успокоятся на счёт перспективы сотрудничества со "сверхчеловеками" решившими по указке третьего рейха Москвы народу Украины диктовать свою волю как второсортной обслуге и лишать этот народ права на самоопределение. Вот к чему приводит попустительстве и правовой нигелизм, предатели права качают вместо того, чтобы за своё преступление отвечать
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