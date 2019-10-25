"Ботоферми відбивали негатив від Зеленського": політтехнолог розкрив скандальні деталі президентських виборів

Під час передвиборчої кампанії штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського допомагали відбивати негатив від їхнього лідера, використовуючи "ферму" ботів у соціальних мережах.

Про це розповів політтехнолог і колишній радник міністра охорони здоров'я Дмитро Раімов в інтерв'ю "TheБабель". Він був одним із тих, хто сприяв партії "Слуга народу" на виборах — займався кризовими комунікаціями.

"Нас запросили джентльмени, які дуже хотіли, щоб змінилася влада і, можна сказати, співчували кандидату Зеленському. Це наші давні клієнти — українські бізнесмени, абсолютно не пов'язані з політикою, але які сильно постраждали від незаконних дій попередньої влади", — сказав політтехнолог.

Політтехнолог розповів про ботоферми Зеленського

Водночас відмовився називати імена тих "джентельменів". А на запитання, у чому саме полягала допомога, зізнався, що вдавався до використання ботоферм.

"Ми відбивали негатив від Зеленського у соціальних мережах. У нас для цього є всі необхідні компетенції, команда і свої ботоферми, сітки публічних сторінок, Тelegram-канали та спільноти експертів і блогерів", — зазначив він.

Раімов підкреслив, що політтехнологи дуже часто використовують ботів. На його думку, це своєрідна частина інструменту, що дозволяє підтримувати громадську думку в коментарях.

Дмитро Раімов "TheБабель"

"Хотілося б сказати, що можна від них відмовитися, але після виборів і роботи у Міністерстві охорони здоров'я розумію, що це сильний інструмент. Я не знаю жодного великого політика, який не використовує ботів. І точно знаю, що цей інструмент працює. Люди читають коментарі і на їхній основі формують свою думку , — додав він.

Раімов зазначив, що насправді його боти не працювали в штабі кандидата Зеленського і не отримували ніяких гонорарів — оскільки основна команда і так добре справлялася у соцмережах.

"Але коли з'явилися ізраїльські технологи, які розганяли історію про наркотики й аналізи, підключилися ми. Наскільки я знаю, про мою участь у цій справі Зеленському розповіли вже постфактум, показуючи результат роботи", — підсумував політтехнолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, політична партія "Слуга народу" на виборчу кампанію для позачергових виборів до Верховної Ради зібрала 114,65 млн гривень. Про це йшлося в остаточному фінансовому звіті політсили про використання коштів виборчого фонду, оприлюдненому на сайті ЦВК. Зазначається, що більшу частину коштів (понад 93 млн) було направлено для агітації на телебаченні.

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