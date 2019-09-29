Від Зеленського зажадали розсекретити розмови з Путіним

Президента України Володимира Зеленського закликали опублікувати стенограми всіх телефонних розмов з російським лідером Володимиром Путіним.

На сайті президента з'явилася відповідна петиція від 28 вересня. Збір голосів триватиме 91 день. Вже проголосували 424 людини на момент написання матеріалу.

"Враховуючи дипломатичний скандал, який пов'язаний із телефонними розмовами з президентом США Трампом та зміст цих розмов, зокрема: "загравання" із Трампом, узгодження позицій щодо деяких кримінальних справ, критику лідерів ЄС та екс-посла США тощо, ВИМАГАЄМО оприлюднення стенограм всіх телефонних розмов між президентом України Зеленським та президентом Росії Путіним", – йдеться в тексті.

Петиція має набрати 25 тисяч підписів, щоб її розглянув президент. "Наголошуємо, що Ви – президент України, а не приватна особа, тому ці розмови не є і не можуть бути особистими приватними балачками, тим паче, якщо мова йде про розмови із лідером країни-агресора – Путіним", – додали в петиції.

Від Зеленського зажадали надати стенограму переговорів з Путіним

Як повідомляв OBOZREVATEL, Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови, яка пройшла між президентами США і України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і привела до початку процедури імпічменту у американців.

В ході розмови Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена". На цю тему лідер США напередодні запустив скандальне передвиборне відео, жорстко розгромивши демократів.

Яка ймовірність зняти Трампа з посади президента США і як скандал відгукнеться в Україні – читайте на OBOZREVATEL.

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