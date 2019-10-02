Виборів під дулом кулеметів не буде! Зеленський окреслив "червоні лінії" щодо Донбасу

Виборів на окупованому Донбасі не буде, поки там залишаються війська Росії.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський, виступаючи перед нардепами у Верховній Раді 2 жовтня, передають джерела OBOZREVATEL. "Українська сторона повністю приймає документ ("формула Штайнмаєра". – Ред.), але виборів, поки там є війська РФ, не буде", – сказав глава держави.

Володимир Зеленський ТСН

Крім того, у розпорядженні у OBOZREVATEL опинилися тези-пояснення до переговорів щодо Донбасу. Зокрема, в них вказано:

На Тимчасовій консультативній групі в Мінську обговорювалося питання обміну полоненими. Зеленський поставив собі за мету – повернути всіх до єдиного.

Було досягнуто домовленостей щодо розведення військ на двох ділянках лінії розмежування.

Були усунені перешкоди для проведення зустрічі в "нормандському форматі". Зокрема, погоджено формулу, згідно з якою тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування на окупованих територіях набуде чинності тільки після проведення виборів, які відповідатимуть Конституції України.

Ніяких виборів під дулом кулеметів не було і бути не може.

Закон про особливий порядок місцевого самоврядування буде новим. Його розроблять за тісної співпраці із суспільством.

Остаточно формула вирішення конфлікту на Донбасі буде ухвалена на зустрічі в "нормандському форматі".

Нагадаємо, що ввечері у вівторок, 1 жовтня, активісти влаштували мітинги в Києві під Офісом президента і на Майдані Незалежності проти підписання "формули Штайнмаєра". До столиці приєдналися й інші міста.

Як писав OBOZREVATEL:

Реалізація "плану Штайнмаєра" передбачає розведення сил і озброєння в зоні конфлікту, а також проведення виборів у ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.

18 вересня російські ЗМІ поширили інформацію про те, що Україна нібито відмовилася підписувати зобов'язання про виконання "формули Штайнмаєра".

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко натомість заявив, що погодився на неї ще 2 вересня.

В Офісі президента України Володимира Зеленського на це відповіли, що нічого не знають про узгодження "формули".

19 вересня в мережу злили нібито узгоджений текст "формули Штайнмаєра", який начебто відмовилася підписувати Україна на мирних переговорах.

Також була озвучена позиція представника України в ТКГ, другого президента Леоніда Кучми. Його прессекретарка повідомила, що українська сторона не має заперечень, якщо будуть виконані всі вимоги Мінська.

У Росії заявили, що Україна нібито дала усну згоду на підписання "формули Штайнмаєра" щодо Донбасу.

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