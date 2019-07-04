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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

Вибори в Раду: рейтинг "Слуги народу" раптово почав падати

4.2тЧитати матеріал російською

У президентській партії "Слуга народу" перед виборами до Верховної Ради помічається падіння політичного рейтингу.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів глава Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

Він зазначив, що голоси у президентській партії відбирають інші політсили: "Опозиційний блок", "Опозиційна платформа – За життя", "Голос" та інші партії.

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Також Антипович пояснив, що на мажоритарних колах, кожен кандидат представляє свою партію і від того тягне її вгору, або вниз.

"У "Слуги народу" є падіння рейтингу, але не критичне. При таких її позиціях немає особливої різниці між 45%, 43% або 42%. Крім того, вони практично не починали кампанію", – додав він.

Соціолог розповів, що на голоси виборців особливо вплинуть і відеозвернення з боку Зеленського із закликом голосувати за "Слугу народу". При цьому, він додав, що близько 70% виборців задоволені роботою нового президента.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

"Довіра до нього трохи менше 70%. Такого рівня довіри не мали ні церква, ні армія, ні, звичайно, жоден з попередніх президентів", – вважає Антипович.

За його словами, вимоги до Зеленського зараз ще вище, ніж до п'ятого президенту Петра Порошенка в 2014 році.

"І його показник в 73% означає, що розчарування і падіння рейтингів просто неминучі. До того ж виборець сам змінився, час йде швидше, тому у Зеленського в кращому випадку півроку", – припустив соціолог.

Він додав, що з урахуванням парламентських виборів можна очікувати, що приблизно з лютого 2020 року стоїть очікувати сильного зниження рейтингу, якщо не буде конкретних дій, які поліпшать ситуацію в Україні.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, протягом останніх тижнів рейтинг партії "Європейська солідарність" росте швидше за інших. Політсила наблизилася до другого місця, на якому йде "Опозиційна платформа – " За життя ".

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Олексій АнтиповичВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Партія "Слуга народу"рейтинг
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Камоцкий Владимир
Камоцкий Владимир
Прекрасно, преЗЕдентом ему долго не быть, его клоунада уже не смешна. Был "95 квартал", была хоть никакая, но популярность. А сейчас половина за него голосовавших, плюют ему в портрет. Одно радует, Ростов почти рядом, отправим бесплатной посылкой. Там его ждут, там ему обрадуются. Всем понравилось смотреть, как ЗЕ на коленях просит прощения. А такой сценарий почти готов.
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
"около 70% избирателей довольны работой нового президента."- а что он сделал? Если можно- по пунктам. Тогда я - по пунктам где он обо.рался.
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Sam Grysha
Sam Grysha
Ни фига себе "раптово" - такого наворотить за месяц, еще надо постараться.
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