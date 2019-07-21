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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Вибори в Раду: Порошенко назвав партію, з якою готовий об'єднатися

6.2т Читати матеріал російською

Ідейним партнером партії "Європейська солідарність" є політсила українського музиканта Святослава Вакарчука "Голос".

Про це заявив глава партії "ЄС", п'ятий президент країни Петро Порошенко в день парламентських виборів, 21 липня, після оприлюднення перших підсумків голосування Національним екзит-полом, передає "Інтерфакс-Україна".

Про всі подробиці проведення виборів у Раду 21 липня в Україні читайте в нашій онлайн-трансляції.

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Політик при цьому закликав усі партії, які проходять до парламенту, відмежуватися від проросійських політсил.

"Стратегічні завдання – не допустити до реальної влади "окупаційну платформу", тепер уже саме так – цих путінських маріонеток не повинно бути ні в коаліції, ні в уряді, щоб вони зсередини уряду не виконували поставлені Путіним і Москвою завдання. Ми з вами повинні не допустити цього", – сказав Порошенко.

Він зазначив, що його політична сила очікує, "що вже до ранку всі, хто проходить до Верховної Ради, відмежуються від платформи Бойка і Медведчука і засвідчать свою позицію щодо неприйнятності співробітництва з 5-ю колоною".

Петро Порошенко

Петро Порошенко

eurosolidarity.org

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
Партія "Європейська солідарність" Партія Вакарчука "Голос" політика коаліція Верховна Рада України
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Так как же "не допустить", если они уже набрали 44+12%?
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Два дeбuла это сила или партизанский отряд с предателем!
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
==Порошенко назвал партию, с которой готов объединиться == и это партия довольно неплохого коньяка ...
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