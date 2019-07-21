Вибори в Раду: Порошенко назвав партію, з якою готовий об'єднатися

Ідейним партнером партії "Європейська солідарність" є політсила українського музиканта Святослава Вакарчука "Голос".

Про це заявив глава партії "ЄС", п'ятий президент країни Петро Порошенко в день парламентських виборів, 21 липня, після оприлюднення перших підсумків голосування Національним екзит-полом, передає "Інтерфакс-Україна".

Про всі подробиці проведення виборів у Раду 21 липня в Україні читайте в нашій онлайн-трансляції.

Політик при цьому закликав усі партії, які проходять до парламенту, відмежуватися від проросійських політсил.

"Стратегічні завдання – не допустити до реальної влади "окупаційну платформу", тепер уже саме так – цих путінських маріонеток не повинно бути ні в коаліції, ні в уряді, щоб вони зсередини уряду не виконували поставлені Путіним і Москвою завдання. Ми з вами повинні не допустити цього", – сказав Порошенко.

Він зазначив, що його політична сила очікує, "що вже до ранку всі, хто проходить до Верховної Ради, відмежуються від платформи Бойка і Медведчука і засвідчать свою позицію щодо неприйнятності співробітництва з 5-ю колоною".

Петро Порошенко eurosolidarity.org

Як писав OBOZREVATEL:

21 липня 2019 року в Україні пройшли позачергові вибори до Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися на всій території країни о 8:00 і закрилися для підрахунку голосів о 20:00.

Вибори також стартували на закордонних дільницях. Першою, о першій годині ночі, відкрилася виборча дільниця в Австралії.

Все про скандали і порушення на виборах у ВР читайте тут.

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